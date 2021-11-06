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Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 6 ноября. Известный блогер и публицист Лена Миро в очередной раз выступила с нападками в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. На этот раз жертвой ее язвительности стала певица Светлана Лобода.

Некоторое время назад известная в России певица раскрыла секреты личной жизни. Во время интервью для очередного YouTube-шоу она рассказала, что счастлива с мужчиной, который старше ее. Лобода признается, что ради него готова работать сверхурочно, лишь бы выделить время на двоих. Вместе с возлюбленным артистка живет в Европе.

Блогер Лена Миро согласна, что у артистки вполне может быть мужчина заметно старше ее, но она не верит, что он может быть мудрым. Она считает, что такой человек просто «не клюнет» на Лободу. Кроме того, блогер недоумевает, сколько же лет должно быть человеку, чтобы 38-летняя артистка чувствовала себя рядом с ним «девочкой», как она уверяет.

«Сначала укутал, потом немного сломал — сильный мужчина. Однако Лобода так и не призналась, кто этот ее Олег. Впрочем, это и к лучшему — фантазии об отношениях всегда лучше, чем если бы они были в самом деле. В вымышленной связи все всегда идеально!» — иронично подчеркнула Миро в ЖЖ, намекая на бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой.

Ранее публицист отметилась нападками на известную телеведущую Ксению Собчак за ее отъезд в Европу во время нерабочей недели. Она согласилась со словами журналистки о распространении коронавируса, но все же назвала ее неумной женщиной.

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