Памятник Михаилу Жванецкому открылся в Москве в первую годовщину его смерти

, 6 ноября. Необычный монумент в память о сатирике Михаиле Жванецком появился на его могиле. Артист Павел Кассинский поделился кадром с места захоронения звезды.

Юморист Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября 2020 года. Долгое время на его могиле был установлен простой деревянный крест, однако захоронение было усыпано цветами от поклонников, коллег и близких. Накануне первой годовщины смерти на участке наконец появился монумент. Его фотографию показал актер Павел Кассинский в Instagram.

Подписчики неоднозначно отреагировали на необычный памятник. Некоторые отметили, что Жванецкий никогда не поворачивался спиной к поклонникам — Кассинский признался, что также удивился композиции памятника, ведь по нему невозможно узнать артиста. Другие отметили, что дизайн является отсылкой к одному из высказываний комика в монологе про уход «со сцены в свет».

Традиционно памятники ставят на могилу спустя время после захоронения, однако шоумен Стас Барецкий заранее позаботился о посмертном монументе в свою честь. Артист объяснил, почему решил поторопиться с установкой памятника себе на кладбище.