«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ

Манчестер, 6 ноября. «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Победой гостей со счетом 2:0 закончилось манчестерское дерби в рамках 11-го тура АПЛ. В дебюте матча, который прошел на стадионе «Олд Траффорд», защитник «красных дьяволов» Эрик Байи отправил мяч в свои ворота. В конце первого тайма Бернарду Силва увеличил преимущество «Манчестер Сити».

Одержав победу, команда Хосепа Гвардиолы набрала 25 очков и приблизилась к лидирующему лондонскому «Челси». «Манчестер Юнайтед» с 17 баллами в активе остался на пятой строчке.

Ранее владельцы «Манчестер Сити» заинтересовались покупкой акций «Спартака». По неподтвержденным данным, сотрудники арабской компании City Football Group провели переговоры в Москве.