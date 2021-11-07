Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 08:07
08:00
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как ребенку безопасно выплеснуть агрессию
08:00
Весь мир
Российский истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
07:58
Общество
Низкокалорийная диета может замедлить рост раковой опухоли
07:43
Происшествия
Двое мужчин стали жертвами аварии с иномарками в Саратовской области
07:42
Происшествия
Охранник ТЦ избил женщину из-за сертификата о вакцинации в Екатеринбурге
07:36
Экономика
Тимошенко назвала рукотворным энергетический кризис на Украине
07:36
Экономика
Брокер Арзамасцев спрогнозировал движение курса рубля с понедельника
07:24
Шоу-бизнес
Звезда «Очень странных дел» снимет первый полнометражный фильм
07:14
Происшествия
Злоумышленница обманом выманила у блокадницы 1,2 млн рублей в Екатеринбурге
07:14
Политика
Политолог Ищенко считает, что энергокризис на Украине нужен для свержения Зеленского
Все новости

Российский истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
Весь мир
Российский истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Королевские ВВС обновляют свой флот самолетов-разведчиков

Компания Raytheon UK и Министерство обороны Великобритании заключили крупный контракт на сумму 110 млн фунтов стерлингов. В рамках договора будут произведены расширение и модернизация флота разведывательных самолетов Beechcraft Shadow R1 британских ВВС. Также это позволит создать до 350 дополнительных рабочих мест в аэрокосмической отрасли.

Сейчас ВВС используют шесть самолетов Shadow R1, которые приписаны к 14-й эскадрилье, базирующейся на авиабазе Уоддингтон. Они являются ключевым элементом военно-воздушных сил в задачах разведки, наблюдения и поиска целей, собирая данные с помощью различных электронных и оптических датчиков.

После выполнения контракта количество самолетов увеличится до восьми, и все они будут оснащены новейшими разведывательными системами, разработанными в Великобритании.

Испания

Мадрид запросил пятьдесят F-35A/B Lightning II

Правительство Испании официально подало запрос США на покупку 50 самолетов Lockheed Martin F-35.

В нем фигурируют 25 истребителей в модификации «А» для военно-воздушных сил Испании и 25 единиц с возможностью вертикальных взлета/посадки с индексом «B» для военно-морских сил. Желаемый срок поставки — 2027 год.

F-35B призваны заменить штурмовики EAV-8B Matador, а F-35A — истребители F-18 Hornet.

Латвия

Латвия пока не получит новые вертолеты для своих НВС

Поставка американских вертолетов UH-60M Национальным вооруженным силам Латвии задерживается из-за пандемии коронавируса.

Об этом 3 ноября сообщил командующий НВС Леонид Калниньш на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Ранее планировалось, что первый вертолет Black Hawk будет доставлен в конце 2022 года, следующие два — в 2023 году, а оставшийся — в 2024 году.

Правительство Латвии в сентябре 2018-го одобрило покупку четырех боевых UH-60M Black Hawk стоимостью порядка 175 млн евро. Машины планировалось приобрести в рамках программы оборонного финансирования США для иностранных государств.

Перу

Российские специалисты провели обслуживание вертолетов в Южной Америке

Ремонт шести военно-транспортных вертолетов Ми-17-1В выполнили специалисты Новосибирского авиаремонтного завода на базе ВВС Перу. Работы проходили под непосредственным контролем НЦВ «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России».

В результате проведенного технического обслуживания перуанским вертолетам установлен межремонтный срок службы 8 лет и ресурс в 2 000 часов.

Россия

Первый зарубежный показ Checkmate

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. На нем Ростех впервые представит «нашумевший» на МАКС-21 новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.

По заявлениям представителей российского ВПК, Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Объединенные Арабские Эмираты — отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участниц салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ.

Ранее генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев говорил о том, что новый истребитель востребован на рынке. В парках ВВС многих стран есть потребность в самолетах такого класса.

КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов Су-57

Технологии пятого поколения потребовали принципиально нового подхода к организации производства и проектирования. Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собранным в единый виртуальный макет изделия, содержащий всю необходимую информацию для изготовления, сборки и контроля.

В цехи механообрабатывающего производства было приобретено высокоточное оборудование, позволяющее повысить качество и сократить время изготовления деталей. На КнААЗ освоен выпуск сложнейших сварных титановых конструкций на установках электронно-лучевой сварки.

«Для серийного производства была выстроена поточная линия сборки самолетов пятого поколения. Она построена по принципу «одна платформа - одна команда». По мере комплектации изделия, оно передвигается по поточной линии. Люди при этом остаются на своих местах, выполняя на каждой машине свои функции», — рассказал Юрий Кондратьев, технический директор КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

При проектировании линии была продумана логистика, выделены места для хранения агрегатов, организована доставка комплектующих для смен непосредственно к рабочим местам, что позволило значительно сократить перемещения и сэкономить время. 

Для выполнения проверок и испытаний самолета, его отдельных частей и систем на заводе спроектировали и изготовили порядка 300 специальных стендов и пультов, предназначенных только для Су-57.

Сегодня на КнААЗ в рамках развертывания серийного производства реализуются проекты по первоочередным объектам летно-испытательной станции.

Чемезов сравнил Checkmate и F-35 Lightning II

Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет гораздо дешевле, чем у его главного американского конкурента.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако в отличие от последнего российский истребитель экономически выгоднее. Стоимость летного часа отечественного самолета будет в семь раз ниже, чем у Lightning II.

Финишируют работы по БПЛА «Термит»

В России завершаются опытно-конструкторские работы (ОКР) по первому отечественному разведывательно-ударному БПЛА вертолетного типа «Термит». По словам начальника специального конструкторского бюро НПП «Стрела» Бориса Трунова, ОКР планируется закончить в 2021 году.

Дрон будет оснащен обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами С-8Л с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм. Сопровождение и захват цели «Термит» может производить автономно, оператор лишь принимает решение о ее поражении.

В ходе «Армии-2021», где впервые демонстрировался данный БПЛА, Минобороны РФ заключило контракт на приобретение этого беспилотника, а также других комплексов под наименованием «Платформа» разработки НПП «Стрела».

Сирия

Военные РФ и Сирии провели летно-тактическое учение

Совместное учение ВКС России и ВВС САР прошло 2 ноября на нескольких аэродромах республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Полеты проходили на бомбардировщиках Су-24.

Основой тактического занятия является взаимодействие со всеми силами технической разведки — от спутниковых данных до наблюдательных дронов. Затем — отработка на практике нанесения ударов по выявленным целям.

«Совместная работа российской и сирийской авиации позволила существенно повысить уровень подготовки летного состава к выполнению специальных задач. Отработать и усовершенствовать тактические приемы поражения наземных объектов при совместных действиях авиации», — рассказал представитель ВКС России.

США

ВМС США обнародовали планы по созданию самолета 6-го поколения

Истребители F/A-18 будут заменены более мощными F/A-XX примерно в 2030-х годах, рассчитывают в военном командовании США.

По ожиданиям, новый летательный аппарат будет обладать более высокой выносливостью и скоростью, чем существующие, а также будет отличаться вооружением нового поколения.

Системы этой машины будут интегрированы в единую боевую сеть США, а некоторые его конфигурации станут предназначены для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако ВМС все еще не определились с точными техническими характеристиками будущего истребителя.

Главным преимуществом F/A-XX станет больший боевой радиус применения, что позволит сохранить авианосцы в относительной безопасности.

«Гремлин» научился возвращаться на борт самолета-носителя

Агентство перспективных исследований Министерства обороны США сообщило, что беспилотный летательный аппарат X-61A Gremlin от компании Dynetics прошел очередной этап испытаний и сумел вернуться на самолет-носитель C-130.

«Это стало кульминацией многолетней упорной работы и продемонстрировало возможность безопасного и надежного возврата на самолет-носитель», — заявил подполковник Пол Калхун, руководитель проекта.

Х-61А представляет собой экспериментальный аппарат для отработки концепции недорогих «роевых» БПЛА воздушного базирования Gremlin, предназначенных для группового старта и приема обратно на борт самолета-носителя. Рой таких беспилотников должен быть способен выполнять широкий круг задач, в том числе боевых, во взаимодействии как друг с другом в автономном режиме, так и при управлении с носителя или с наземной станции.

Напомним, что до этого момента США провело несколько неудачных попыток научить дрон возвращаться на стартовую площадку.

Южная Корея

Южная Корея и США провели совместные учения

В мероприятии приняли участие около 100 единиц техники, включая южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и американские F-16.

Командование ВВС Южной Кореи отказалось сообщить подробности, заявив лишь, что учения проводятся «сбалансированным образом в соответствии с планом».

В последние годы союзники проводят тренировки в уменьшенных масштабах, приостановив крупные учения Vigilant Ace в поддержку усилий по урегулированию «холодного» конфликта на Корейском полуострове.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Российский истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
авиация дайджест крылья войны
Комментировать