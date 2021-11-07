Российский истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Королевские ВВС обновляют свой флот самолетов-разведчиков

Компания Raytheon UK и Министерство обороны Великобритании заключили крупный контракт на сумму 110 млн фунтов стерлингов. В рамках договора будут произведены расширение и модернизация флота разведывательных самолетов Beechcraft Shadow R1 британских ВВС. Также это позволит создать до 350 дополнительных рабочих мест в аэрокосмической отрасли.

The @RoyalAirForce Shadow Fleet will receive a battle-winning upgrade from a £110m contract awarded to @Raytheon_UK:



✅Fleet increased from 6 to 8 aircraft

✅Defensive Aids Systems updated

✅150 jobs created in ????????????????????????????and 350 jobs sustained in ????????



Read more: https://t.co/alpLpTZJtl pic.twitter.com/9oR2U0xq7S — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 3, 2021

Сейчас ВВС используют шесть самолетов Shadow R1, которые приписаны к 14-й эскадрилье, базирующейся на авиабазе Уоддингтон. Они являются ключевым элементом военно-воздушных сил в задачах разведки, наблюдения и поиска целей, собирая данные с помощью различных электронных и оптических датчиков.

После выполнения контракта количество самолетов увеличится до восьми, и все они будут оснащены новейшими разведывательными системами, разработанными в Великобритании.

Испания

Мадрид запросил пятьдесят F-35A/B Lightning II

Правительство Испании официально подало запрос США на покупку 50 самолетов Lockheed Martin F-35.

???????????????? Spain plans to purchase 50 F-35 Lightning II fifth-generation fighters from the USA.



25 of them are version A (normal takeoff and landing), 25 - version B (short takeoff, vertical landing).@serious_war_eng pic.twitter.com/PwiJ5fje7n — Serious War (@serious_war_eng) November 4, 2021

В нем фигурируют 25 истребителей в модификации «А» для военно-воздушных сил Испании и 25 единиц с возможностью вертикальных взлета/посадки с индексом «B» для военно-морских сил. Желаемый срок поставки — 2027 год.

F-35B призваны заменить штурмовики EAV-8B Matador, а F-35A — истребители F-18 Hornet.

Латвия

Латвия пока не получит новые вертолеты для своих НВС

Поставка американских вертолетов UH-60M Национальным вооруженным силам Латвии задерживается из-за пандемии коронавируса.

Об этом 3 ноября сообщил командующий НВС Леонид Калниньш на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Latvia: Covid-19 pandemic puts on hold supply of Black Hawk helicopters https://t.co/zA6Zo9QOVS — Business World (@LuOhare) November 4, 2021

Ранее планировалось, что первый вертолет Black Hawk будет доставлен в конце 2022 года, следующие два — в 2023 году, а оставшийся — в 2024 году.

Правительство Латвии в сентябре 2018-го одобрило покупку четырех боевых UH-60M Black Hawk стоимостью порядка 175 млн евро. Машины планировалось приобрести в рамках программы оборонного финансирования США для иностранных государств.

Перу

Российские специалисты провели обслуживание вертолетов в Южной Америке

Ремонт шести военно-транспортных вертолетов Ми-17-1В выполнили специалисты Новосибирского авиаремонтного завода на базе ВВС Перу. Работы проходили под непосредственным контролем НЦВ «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России».

Расстояние не помеха, если речь идет о капитальном ремонте отечественных вертолетов ????⚙



Место действия — база ВВС Перу. Задача — отремонтировать шесть военно-транспортных вертолетов Ми-17-1В. Исполнитель — Новосибирский авиаремонтный завод. Статус — выполнено ✔ pic.twitter.com/R6g7AyQPFq — Ростех (@RostecRussia) November 1, 2021

В результате проведенного технического обслуживания перуанским вертолетам установлен межремонтный срок службы 8 лет и ресурс в 2 000 часов.

Россия

Первый зарубежный показ Checkmate

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября. На нем Ростех впервые представит «нашумевший» на МАКС-21 новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.

Российский перспективный истребитель Checkmate «летит» на авиасалон Dubai Airshow 2021 в ОАЭhttps://t.co/p8cczJgrTV pic.twitter.com/Y2riInKOFC — Военное обозрение (@topwar_ru) November 2, 2021

По заявлениям представителей российского ВПК, Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Объединенные Арабские Эмираты — отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций стран-участниц салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ.

Ранее генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев говорил о том, что новый истребитель востребован на рынке. В парках ВВС многих стран есть потребность в самолетах такого класса.

КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов Су-57

Технологии пятого поколения потребовали принципиально нового подхода к организации производства и проектирования. Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собранным в единый виртуальный макет изделия, содержащий всю необходимую информацию для изготовления, сборки и контроля.

В цехи механообрабатывающего производства было приобретено высокоточное оборудование, позволяющее повысить качество и сократить время изготовления деталей. На КнААЗ освоен выпуск сложнейших сварных титановых конструкций на установках электронно-лучевой сварки.

«Для серийного производства была выстроена поточная линия сборки самолетов пятого поколения. Она построена по принципу «одна платформа - одна команда». По мере комплектации изделия, оно передвигается по поточной линии. Люди при этом остаются на своих местах, выполняя на каждой машине свои функции», — рассказал Юрий Кондратьев, технический директор КнААЗ им. Ю.А. Гагарина.

КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения https://t.co/c74GzFxeuA pic.twitter.com/Gdz3ESFu7W — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) November 3, 2021

При проектировании линии была продумана логистика, выделены места для хранения агрегатов, организована доставка комплектующих для смен непосредственно к рабочим местам, что позволило значительно сократить перемещения и сэкономить время.

Для выполнения проверок и испытаний самолета, его отдельных частей и систем на заводе спроектировали и изготовили порядка 300 специальных стендов и пультов, предназначенных только для Су-57.

Сегодня на КнААЗ в рамках развертывания серийного производства реализуются проекты по первоочередным объектам летно-испытательной станции.

Чемезов сравнил Checkmate и F-35 Lightning II

Стоимость летного часа перспективного российского истребителя пятого поколения Checkmate будет гораздо дешевле, чем у его главного американского конкурента.

Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35:https://t.co/cggQPysVrD



© Фото: UAC, Globallookpress pic.twitter.com/uixMvQn8oA — zvezdanews (@zvezdanews) November 5, 2021

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако в отличие от последнего российский истребитель экономически выгоднее. Стоимость летного часа отечественного самолета будет в семь раз ниже, чем у Lightning II.

Финишируют работы по БПЛА «Термит»

В России завершаются опытно-конструкторские работы (ОКР) по первому отечественному разведывательно-ударному БПЛА вертолетного типа «Термит». По словам начальника специального конструкторского бюро НПП «Стрела» Бориса Трунова, ОКР планируется закончить в 2021 году.

В России завершаются работы по «Термиту» — первому отечественному разведывательно-ударному БПЛА вертолётного типа. Благодаря ракетам с лазерными головками С-8Л беспилотник может точечно поражать наземные объекты, в том числе танки https://t.co/dT2HTT4Yks pic.twitter.com/ofsofgEQ2X — RT на русском (@RT_russian) November 3, 2021

Дрон будет оснащен обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами С-8Л с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм. Сопровождение и захват цели «Термит» может производить автономно, оператор лишь принимает решение о ее поражении.

В ходе «Армии-2021», где впервые демонстрировался данный БПЛА, Минобороны РФ заключило контракт на приобретение этого беспилотника, а также других комплексов под наименованием «Платформа» разработки НПП «Стрела».

Сирия

Военные РФ и Сирии провели летно-тактическое учение

Совместное учение ВКС России и ВВС САР прошло 2 ноября на нескольких аэродромах республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Полеты проходили на бомбардировщиках Су-24.

За штурвалом Су-24: военные России и Сирии провели совместные учения в САР:https://t.co/dqGX0kfq5s



© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» pic.twitter.com/QBTy9PsGhD — zvezdanews (@zvezdanews) November 2, 2021

Основой тактического занятия является взаимодействие со всеми силами технической разведки — от спутниковых данных до наблюдательных дронов. Затем — отработка на практике нанесения ударов по выявленным целям.

«Совместная работа российской и сирийской авиации позволила существенно повысить уровень подготовки летного состава к выполнению специальных задач. Отработать и усовершенствовать тактические приемы поражения наземных объектов при совместных действиях авиации», — рассказал представитель ВКС России.

США

ВМС США обнародовали планы по созданию самолета 6-го поколения

Истребители F/A-18 будут заменены более мощными F/A-XX примерно в 2030-х годах, рассчитывают в военном командовании США.

По ожиданиям, новый летательный аппарат будет обладать более высокой выносливостью и скоростью, чем существующие, а также будет отличаться вооружением нового поколения.

A U.S. Navy document sheds some light on the Navy's newest fighter, the 6th-generation Boeing F/A-XX. https://t.co/0dyWnHk7kN — National Interest (@TheNatlInterest) November 4, 2021

Системы этой машины будут интегрированы в единую боевую сеть США, а некоторые его конфигурации станут предназначены для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако ВМС все еще не определились с точными техническими характеристиками будущего истребителя.

Главным преимуществом F/A-XX станет больший боевой радиус применения, что позволит сохранить авианосцы в относительной безопасности.

«Гремлин» научился возвращаться на борт самолета-носителя

Агентство перспективных исследований Министерства обороны США сообщило, что беспилотный летательный аппарат X-61A Gremlin от компании Dynetics прошел очередной этап испытаний и сумел вернуться на самолет-носитель C-130.

«Это стало кульминацией многолетней упорной работы и продемонстрировало возможность безопасного и надежного возврата на самолет-носитель», — заявил подполковник Пол Калхун, руководитель проекта.

DARPA’s Gremlins project successfully flew an unmanned air vehicle (#UAV) and then retrieved it into C-130 aircraft while in flight. The complex maneuver is another step toward expanding the use and range of #drones in distributed air operations. https://t.co/klmEQAbmG3 pic.twitter.com/DU2UoM7bmF — DARPA (@DARPA) November 5, 2021

Х-61А представляет собой экспериментальный аппарат для отработки концепции недорогих «роевых» БПЛА воздушного базирования Gremlin, предназначенных для группового старта и приема обратно на борт самолета-носителя. Рой таких беспилотников должен быть способен выполнять широкий круг задач, в том числе боевых, во взаимодействии как друг с другом в автономном режиме, так и при управлении с носителя или с наземной станции.

Напомним, что до этого момента США провело несколько неудачных попыток научить дрон возвращаться на стартовую площадку.

Южная Корея

Южная Корея и США провели совместные учения

В мероприятии приняли участие около 100 единиц техники, включая южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и американские F-16.

For the five-day exercise, the allies mobilised some 100 air assets each, including F-15K and KF-16 jets from #SouthKorea, and F-16s from the #US. #MilitaryDrills https://t.co/NWQV8WizaC — National Herald (@NH_India) November 1, 2021

Командование ВВС Южной Кореи отказалось сообщить подробности, заявив лишь, что учения проводятся «сбалансированным образом в соответствии с планом».

В последние годы союзники проводят тренировки в уменьшенных масштабах, приостановив крупные учения Vigilant Ace в поддержку усилий по урегулированию «холодного» конфликта на Корейском полуострове.

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