Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур

Бразилиа, 6 ноября. Правительство Бразилии приняло решение о снижении в одностороннем порядке импортного тарифа на 10%, не получив одобрения Меркосур. Об этом объявили министры иностранных дел Карлус Франса и экономики Паулу Гедеш.

Ставка тарифа будет понижена с 87% до 77%. При этом власти страны не согласовали данную меру с партнерами по интеграционному объединению.

Власти оправдали принятие решения чрезвычайной ситуацией по причине пандемии коронавируса и «срочной потребностью страны в инструменте, который поможет смягчить ее негативные последствия».

