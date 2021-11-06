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Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
Global Look Press  /  Antonio Molina / www.imago-images.de

Бразилиа, 6 ноября. Правительство Бразилии приняло решение о снижении в одностороннем порядке импортного тарифа на 10%, не получив одобрения Меркосур. Об этом объявили министры иностранных дел Карлус Франса и экономики Паулу Гедеш.

Ставка тарифа будет понижена с 87% до 77%. При этом власти страны не согласовали данную меру с партнерами по интеграционному объединению.

«Тарифные ставки временно сократятся до 31 декабря 2022 года, в соответствии с параграфом D статьи 50 Договора Монтевидео от 1980 года, который предусматривает возможность принять меры, направленные на защиту жизни и здоровья населения», — отмечается в резолюции.

Власти оправдали принятие решения чрезвычайной ситуацией по причине пандемии коронавируса и «срочной потребностью страны в инструменте, который поможет смягчить ее негативные последствия».

В документе отмечается, что по требованию Аргентины из списка были исключены товары, относящиеся к важным для страны отраслям, включая автомобили, автозапчасти, молочные продукты, текстильные изделия и игрушки.

На официальной странице в Twitter представители МИД Уругвая заявили, что этот шаг со стороны Бразилии отражает «необходимость модернизировать и внести ясность в работе Меркосур для обеспечения большей открытости и международной интеграции». В заявлении ведомства отмечается, что «решение Бразилии может рассматриваться в контексте нынешнего состояния Меркосур и несовершенной зоны свободной торговли».

В ходе встречи министров иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и Бразилии Карлуса Франсы, которая состоялась 5 октября, стороны подписали договоренность о сокращении ставки ввозных таможенных пошлин Меркосур.

Однако для вступления в силу решение должно быть одобрено всеми четырьмя членами блока. Данный вопрос долгое время продвигался правительством Бразилии, но изначально аргентинская сторона выступала против предложения.

Позже власти Уругвая заявили, что не примут решение о снижении внешнего тарифа интеграционного объединения, пока Аргентина взамен не даст согласие на повышение гибкости блока по вопросу ведения переговоров о свободной торговле с третьими странами.

Уругвай хочет зону свободной торговли с Китаем вопреки ожиданиям Меркосур
Федеральное агентство новостей

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