Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур

Бразилиа, 6 ноября. Правительство Бразилии приняло решение о снижении в одностороннем порядке импортного тарифа на 10%, не получив одобрения Меркосур. Об этом объявили министры иностранных дел Карлус Франса и экономики Паулу Гедеш.

Ставка тарифа будет понижена с 87% до 77%. При этом власти страны не согласовали данную меру с партнерами по интеграционному объединению.

«Тарифные ставки временно сократятся до 31 декабря 2022 года, в соответствии с параграфом D статьи 50 Договора Монтевидео от 1980 года, который предусматривает возможность принять меры, направленные на защиту жизни и здоровья населения», — отмечается в резолюции.

Власти оправдали принятие решения чрезвычайной ситуацией по причине пандемии коронавируса и «срочной потребностью страны в инструменте, который поможет смягчить ее негативные последствия».

O #Itamaraty e o @JusticaGovBR realizaram, nos dias 3 e 4/11, o Seminário “30 anos de justiça e segurança no MERCOSUL”, no contexto da Presidência ‘pro tempore’ do ???????? no bloco. #PPTB2021 pic.twitter.com/ImgVLJj3M8 — Itamaraty Brasil ???????? (@ItamaratyGovBr) November 5, 2021

В документе отмечается, что по требованию Аргентины из списка были исключены товары, относящиеся к важным для страны отраслям, включая автомобили, автозапчасти, молочные продукты, текстильные изделия и игрушки.

На официальной странице в Twitter представители МИД Уругвая заявили, что этот шаг со стороны Бразилии отражает «необходимость модернизировать и внести ясность в работе Меркосур для обеспечения большей открытости и международной интеграции». В заявлении ведомства отмечается, что «решение Бразилии может рассматриваться в контексте нынешнего состояния Меркосур и несовершенной зоны свободной торговли».

En el día de la fecha, mediante un comunicado conjunto de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, el Gobierno de Brasil comunicó su decisión de rebajar su arancel de importación, apartándose del Arancel Externo Común del MERCOSUR.

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В ходе встречи министров иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро и Бразилии Карлуса Франсы, которая состоялась 5 октября, стороны подписали договоренность о сокращении ставки ввозных таможенных пошлин Меркосур.

Однако для вступления в силу решение должно быть одобрено всеми четырьмя членами блока. Данный вопрос долгое время продвигался правительством Бразилии, но изначально аргентинская сторона выступала против предложения.

Позже власти Уругвая заявили, что не примут решение о снижении внешнего тарифа интеграционного объединения, пока Аргентина взамен не даст согласие на повышение гибкости блока по вопросу ведения переговоров о свободной торговле с третьими странами.