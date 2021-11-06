Россия нарастила импорт грузинского вина с начала 2021 года

Москва, 6 ноября. Грузия за десять месяцев экспортировала на российский рынок более 49 млн бутылок вина, что она 5% больше, чем в 2020 году, следует из статистических данных Национального агентства вина республики.

Второе место по объему закупок по-прежнему занимает Украина. Так, с января по октябрь 2021 года страна импортировала свыше 10 млн бутылок вина, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года. И замыкает тройку лидеров Польша, в которую экспортировали порядка 5 млн бутылок вина (на 20% больше показателей 2020-го).

Грузинское вино, согласно сведениям Национального агентства вина, также пользуется популярностью в Китае и Белоруссии. В КНР за десять месяцев отправили более 4,5 млн бутылок, а в белорусскую республику — свыше 3,3 млн бутылок.

Импорт сыров на российский рынок, тем временем, вырос на 14% — до 222 тысяч тонн, сообщали в федеральном центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Главным поставщиком выступает Белоруссия, которая поставила 192,2 тысячи тонн сыра.