Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 18:25
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
18:05
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
18:04
Происшествия
Труп женщины с изрубленной головой достали из реки в Приморье
18:03
Общество
Троим сбившимся с маршрута туристам помогли в крымских горах
Все новости

Россия нарастила импорт грузинского вина с начала 2021 года
Экономика
Россия нарастила импорт грузинского вина с начала 2021 года
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 6 ноября. Грузия за десять месяцев экспортировала на российский рынок более 49 млн бутылок вина, что она 5% больше, чем в 2020 году, следует из статистических данных Национального агентства вина республики.

Второе место по объему закупок по-прежнему занимает Украина. Так, с января по октябрь 2021 года страна импортировала свыше 10 млн бутылок вина, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года. И замыкает тройку лидеров Польша, в которую экспортировали порядка 5 млн бутылок вина (на 20% больше показателей 2020-го).

Грузинское вино, согласно сведениям Национального агентства вина, также пользуется популярностью в Китае и Белоруссии. В КНР за десять месяцев отправили более 4,5 млн бутылок, а в белорусскую республику — свыше 3,3 млн бутылок.

Импорт сыров на российский рынок, тем временем, вырос на 14% — до 222 тысяч тонн, сообщали в федеральном центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Главным поставщиком выступает Белоруссия, которая поставила 192,2 тысячи тонн сыра.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия нарастила импорт грузинского вина с начала 2021 года
россия грузинское вино экспорт вина
Комментировать