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Федерация рестораторов и отельеров России зафиксировала рост заказов еды в нерабочие дни
Экономика
Федерация рестораторов и отельеров России зафиксировала рост заказов еды в нерабочие дни
pixabay.com  /  PaulIstoan

Москва, 6 ноября. Кратный рост заказов еды на вынос наблюдают в Федерации рестораторов и отельеров России. При этом выручка заведений от работы на доставку блюд все равно не превышает 21%, заявил глава организации Олег Бухаров.

В целом увеличились заказы не только готовой еды, но и продуктов из магазинов, отметил гендиректор агентства Infoline Иван Федяков. Клиенты уже «распробовали» удобство дистанционной покупки продуктов еще с прошлой весны, когда был введен первый масштабный локдаун, пишет «Российская газета».

Кроме того, спрос на алкогольную продукцию в период нерабочих дней вырос на 5-10%, добавил Федяков. Наибольший всплеск наблюдается в Москве, поскольку жителей столицы предупредили о возможности закрытия алкомаркетов. Несмотря на то, что приостановить работу таких магазинов в полной мере не удалось, потребители на всякий случай закупились впрок.

О нарушениях, которые были выявлены в некоторых российских регионах в ходе «антиковидных» рейдов, читателям рассказало издание «Север-Пресс».

Цены на продовольственные сырьевые товары тем временем побили исторический максимум с июля 2011 года, сообщили ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Глобальная стоимость продуктов увеличилась в среднем на 3% к сентябрю.

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