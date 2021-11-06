Военное ведомство Ливии намерены объединить после президентских выборов

Бенгази, 6 ноября. Вопрос об объединении военного ведомства решат после выборов президента Ливии, назначенных на 24 декабря. Об этом сообщил член Совместного военного комитета «5+5» (СВК) генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Хайри ат-Тамими в интервью изданию Al Ittihad.

Он рассказал, что представители СВК обсудят в Турции и России механизм вывода наемников и иностранных сил. Встречи запланированы на вторую половину ноября.

По словам Ат-Тамими, на недавних заседаниях комитета «5+5» в Каире обсуждались аспекты сотрудничества с Египтом в предстоящий период. Он назвал сессию плодотворной, отметив, что участники рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Встречи СВК в столице соседней республики прошли с 30 октября по 1 ноября. Ливийская делегация договорилась с Суданом, Чадом и Нигером о координации действий по выводу наемников с территории североафриканской страны.