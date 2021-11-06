Жители ЦАР провели митинг против миссии ООН перед похоронами убитой миротворцами девочки

Банги, 6 ноября. Жители Центральноафриканской Республики устроили митинг против присутствия в стране сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Стихийная демонстрация связана с недавним инцидентом возле президентского дворца, в результате которого миротворцы убили 15-летнюю девочку Люмьер.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков посетили акцию, которая прошла у ворот базы египетского контингента МИНУСКА. Жители требуют справедливого наказания и расследования преступлений «голубых касок»:

«Десятки людей вышли с плакатами, на которых написано: «МИНУСКА — убийцы». Они требуют справедливого наказания для миротворцев, виновных в смерти ребенка. Позже участники демонстрации отправились к дому, где Люмьер жила вместе с матерью-одиночкой. Там состоялась церемония погребения очередной жертвы бесчинств миротворцев ООН. Жители не понимают, почему миссия, мандат которой подразумевает защиту мирного населения, регулярно оказывается виновной в подобных инцидентах».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В понедельник, 1 ноября, автобус миссии ООН незаконно проник на территорию резиденции президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. «Голубые каски» попытались отснять объект, что запрещено законами республики.

Бойцы национальной армии приказали нарушителям прекратить фотографировать и остановить транспортное средство, но миротворцы ООН не подчинились. Водитель автобуса прибавил скорости и направился к выезду из комплекса.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Сотрудники МИНУСКА проигнорировали предупредительные выстрелы, после чего правительственные войска открыли огонь по колесам автомобиля. Покидая закрытую территорию, шофер насмерть сбил 15-летнего подростка, после чего скрылся на базе египетского контингента миссии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал акцент на якобы раненных во время перестрелки миротворцев, полностью игнорируя смерть невинного ребенка. При этом руководство МИНУСКА не посчитало нужным поделиться какой-либо информацией о раненых.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Соответствующее отношение к трагедии в очередной раз демонстрирует позицию коллективного Запада к жизням и безопасности африканцев. Состояние преступников, нарушивших закон ЦАР и атаковавших бойцов FACA, оказалось для ООН важнее гибели девочки.

В середине месяца, 15 ноября, пройдет заседание Совета Безопасности ООН, на котором решится вопрос продления мандата МИНУСКА в ЦАР. Однако учитывая все «достижения» миротворцев, власти республики, скорее всего, будут требовать их вывода из страны. Как минимум ради безопасности мирных жителей, которые каждый день рискуют стать новой жертвой «голубых касок».