Физик Есаков назвал турецкие дроны Bayraktar беспомощными против микроволнового удара

Москва, 6 ноября. Ударные беспилотники Bayraktar TB2 можно обезвредить при помощи обычных систем радиоэлектронной борьбы, но куда эффективнее с дронами справится микроволновое оружие, заявил замдиректора Московского радиотехнического института РАН Игорь Есаков.

В комментарии изданию «Газета.Ru» российский физик объяснил, как можно нейтрализовать БПЛА, которые украинская армия стала использовать на линии разграничения Донбасса. По его словам, у дронов имеется ахиллесова пята, которая оставит Киев без недавно приобретенного вооружения.

Есаков обратил внимание на микроволновую пушку, «сводящую с ума» оборудование летательного аппарата. Bayraktar беспомощны против такого комплекса. При этом ученый заметил, что на сегодняшний день данный способ обезвреживания дронов является наиболее экономичным.

baykardefence.com / BAYKAR

«Максимальная дальность атаки "Байрактара" — около восьми километров, что попадает в радиус действия дальнобойных микроволновых пушек», — заметил эксперт.

Ранее украинское командование официально подтвердило применение беспилотника Bayraktar TB2 для удара по расположениям Народной милиции ДНР. В результате атаки была уничтожена гаубица. Позднее глава Генштаба ВСУ Сергей Шаптала дал понять, что ВСУ продолжат использование дронов. По его словам, БПЛА будут применяться «точечно».