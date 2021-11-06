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Физик Есаков назвал турецкие дроны Bayraktar беспомощными против микроволнового удара
Армия
Физик Есаков назвал турецкие дроны Bayraktar беспомощными против микроволнового удара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 ноября. Ударные беспилотники Bayraktar TB2 можно обезвредить при помощи обычных систем радиоэлектронной борьбы, но куда эффективнее с дронами справится микроволновое оружие, заявил замдиректора Московского радиотехнического института РАН Игорь Есаков.

В комментарии изданию «Газета.Ru» российский физик объяснил, как можно нейтрализовать БПЛА, которые украинская армия стала использовать на линии разграничения Донбасса. По его словам, у дронов имеется ахиллесова пята, которая оставит Киев без недавно приобретенного вооружения.

Есаков обратил внимание на микроволновую пушку, «сводящую с ума» оборудование летательного аппарата. Bayraktar беспомощны против такого комплекса. При этом ученый заметил, что на сегодняшний день данный способ обезвреживания дронов является наиболее экономичным.

Физик Есаков назвал турецкие дроны Bayraktar беспомощными против микроволнового удара
baykardefence.com / BAYKAR

«Максимальная дальность атаки "Байрактара" — около восьми километров, что попадает в радиус действия дальнобойных микроволновых пушек», — заметил эксперт.

Ранее украинское командование официально подтвердило применение беспилотника Bayraktar TB2 для удара по расположениям Народной милиции ДНР. В результате атаки была уничтожена гаубица. Позднее глава Генштаба ВСУ Сергей Шаптала дал понять, что ВСУ продолжат использование дронов. По его словам, БПЛА будут применяться «точечно».

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украина всу bayraktar есаков
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