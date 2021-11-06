Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 18:29
18:29
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Молуккском море
18:28
Экономика
FT: Великобритания обсудила с Катаром поставки СПГ на случай экспортных перебоев
18:27
Спорт
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом» и «Трактором» отменен
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
Все новости

Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма
Политика
Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма
facebook.com  /  Арсен Аваков

Киев, 6 ноября. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. Об этом экс-глава МВД рассказал в эфире местного телеканала.

Арсен Аваков заявил, что «возвращение» Донбасса и Крыма является одной из целей Украины. По его словам, необходимо принять «закон о коллаборантах», который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией.

«Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины», — выступил Аваков.

Экс-министр подчеркнул, что человек должен понимать, ждет ли его детей будущее в стране, а также работа и пенсия. Киевскому руководству необходимо приложить все усилия, чтобы регионы захотели «вернуться» в состав Украины, заключил Аваков.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума. Украина до сих по не признает территориальный статус региона. Президент России Владимир Путин посетил полуостров в День народного единства. Он подчеркнул, что Крым и Севастополь навсегда с Россией по воле граждан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма
украина крым аваков
Комментировать