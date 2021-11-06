Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма

Киев, 6 ноября. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о наличии плана по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. Об этом экс-глава МВД рассказал в эфире местного телеканала.

Арсен Аваков заявил, что «возвращение» Донбасса и Крыма является одной из целей Украины. По его словам, необходимо принять «закон о коллаборантах», который предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией.

«Наши цели — это стратегия восстановления территориальной целостности Украины», — выступил Аваков.

Экс-министр подчеркнул, что человек должен понимать, ждет ли его детей будущее в стране, а также работа и пенсия. Киевскому руководству необходимо приложить все усилия, чтобы регионы захотели «вернуться» в состав Украины, заключил Аваков.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума. Украина до сих по не признает территориальный статус региона. Президент России Владимир Путин посетил полуостров в День народного единства. Он подчеркнул, что Крым и Севастополь навсегда с Россией по воле граждан.