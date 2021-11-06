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Клипмейкер Миронова заявила, что у «Ленинграда» самые высокобюджетные музыкальные видео
Общество
Клипмейкер Миронова заявила, что у «Ленинграда» самые высокобюджетные музыкальные видео
Prt Scr youtube.com  /  Ирина Миронова

Москва, 6 ноября. Автор видео для многих российских звезд, клипмейкер Ирина Миронова рассказала, сколько готовы выложить знаменитость за презентацию своего трека в Сети.

Успех в шоу-бизнесе зависит не только от композиции, но от и качественно записанного видео. За свою карьеру Миронова работала со звездами первой величины, такими как Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, «Би-2» и многие другие. В интервью РИА Новости специалист рассказала о категориях клипов, от которой зависит их стоимость.

Миронова делит все видео условно на три категории. Первый уровень — для новичков, обычно их бюджет укладывается в 300 тысяч рублей. По ее словам, клипы лейбла BlackStar для начинающих исполнителей примерно столько и стоят.

«Первый клип Леди Гага стоил 30 тысяч долларов. Команда проекта посмотрела на реакцию зрителей и поняла, что нужно делать дальше с артистом. Второй клип уже стоил 300 тысяч долларов, третий – три миллиона. Такая же история была с видео Бритни Спирс и Кристины Агилеры», – поделилась специалист.

Бюджет клипов второго уровня варьируется от 1,5 до 2 миллионов рублей. В этот диапазон укладываются многие артисты, в том числе король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров и «натуральный блондин» Николай Басков.

Клипмейкер Миронова заявила, что у «Ленинграда» самые высокобюджетные музыкальные видео
пресс-служба Сергея Шнурова /

Для третьего уровня нет верхней планки, бюджеты могут быть баснословными. Так, в пример клипмейкер привела рок-группу «Ленинград», которая отдала за один из своих клипов больше 20 миллионов рублей.

«Предела, конечно, нет. Пока высшая планка у группы «Ленинград» со своим каскадом высокобюджетных видео, каждый из которых стоил около 20–30 миллионов рублей. Первый был на песню «Кольщик», – подчеркнула эксперт.

Несмотря на оглушительный успех, коллектив музыканта Сергея Шнурова прекратил свое существование. В последние месяцы артист занимается продюсированием группы «Зоя». Ранее в Сети был представлен отрывок новой песни с вокалом Шнура.

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музыка ленинград цена клип
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