Боксер Марк Петровский прокомментировал свою победу на ЧМ по боксу в Сербии

Белград, 6 ноября. Российский боксер Марк Петровский высказался о своей победе на чемпионате мира в Сербии.

Россиянин Марк Петровский накануне стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов. В финале он победил армянского спортсмена Давита Чалояна. После победы на планетарном первенстве Петровский пообщался с сотрудниками пресс-службы Федерации бокса России.

«Большое спасибо за поздравления! Я безумно рад этой победе, просто не передать словами. Да, я после поединка показывал каппу, а на ней написано: «Сибиряк». На финальный бой я вылетел заряженным, но и спортсмен из Армении оказался не из робкого десятка», — подчеркнул 22-летний спортсмен.

Примечательно, что последним россиянином, становившимся чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, был именитый Александр Поветкин. Он завоевал золото планетарного первенства в 2003 году.