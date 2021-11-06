Военный эксперт Нгема о миротворцах ООН: насилуют и убивают мирных жителей ЦАР

Банги, 6 ноября. Известный центральноафриканский военный эксперт Сильвен Нгема обвинил сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в многочисленных преступлениях на территории ЦАР. Об этом сообщили аналитики издания Nouvelles Plus.

«Под прикрытием миротворческой миссии Организации Объединенных Наций «голубые каски» совершают зверства на территории Центральноафриканской Республики, истерзанной гражданской войной. «Защитники» под видом благих намерений продают оружие боевикам, насилуют и убивают мирных жителей. Люди надеются, что международное сообщество примет во внимание эти преступления, ставшие почти повседневными», — говорится в материале.

Эксперт считает, что ответственность за инцидент, который произошел возле резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера в понедельник, 1 ноября, полностью лежит на миротворцах ООН.

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Из-за действий «голубых касок» погибла 15-летняя девочка. В этот день египетский контингент МИНУСКА проник на охраняемую территорию и попытался произвести видеосъемку объекта, что запрещено законом ЦАР.

Бойцы национальной армии (FACA) потребовали водителя машины остановиться, он не подчинился приказу и направился к выезду. За территорией комплекса автобус на полном ходу сбил ребенка. От полученных травм девочка скончалась до приезда врачей.

«Еще одна авария с участием МИНУСКА произошла в сентябре. Трагедия случилась в 17 км от столицы. Водитель грузовика миссии, не справившись с управлением, сбил женщину, врезался в толпу людей и протаранил жилой дом. Также хочу напомнить об инциденте в Бриа, где миротворцы ООН хладнокровно убили девочку Калтуму Джуму. Затем они предложили семье жертвы 1 500 000 франков КФА, призвав их лгать, что ребенок погиб из-за российских специалистов. Отец, конечно, отказался и призвал предать суду сотрудника МИНУСКА, выстрелившего в Джуму», — рассказал Нгема.

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Эксперт заявил, что несмотря на многочисленные преступления «голубых касок», руководство миссии не предпринимает никаких мер по их предотвращению. Также Нгема обвинил ООН в предоставлении ложных материалов об обстановке в Центральноафриканской Республике:

«Помимо смертельных аварий, «голубых касок» не раз уличали в пособничестве боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). МИНУСКА продолжает демонстрировать свое истинное лицо с тех пор, как прибыла в ЦАР. В то время как эксперты ООН фабрикуют отчеты о предполагаемых правонарушениях бойцов FACA и их союзников, миротворческие контингенты спокойно совершают преступления и остаются безнаказанными».

Ранее специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков взяли интервью у матери девочки, погибшей первого ноября, Адель Диалло Мирей. Женщина подтвердила, что вина за смерть ребенка лежит на египетском контингенте МИНУСКА.