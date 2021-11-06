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Политолог Корнилов объяснил реакцию Киева на данные Washington Post об армии России
Украина
Политолог Корнилов объяснил реакцию Киева на данные Washington Post об армии России
Федеральное агентство новостей  / 

Антироссийские информационные провокации порой бывают не слишком изобретательными. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг данные газеты Washington Post, которая в своем материале заявила о том, что Российская Федерация якобы начала перемещать свои войска после проведенных с Республикой Беларусь учений «Запад-2021» в непосредственной близости от границ с Украиной. Шаптала подчеркнул, что сведения западных СМИ неверны и что Киев держит ситуацию под полным контролем. По его словам, «никакого наращивания усилий РФ сейчас нет».

«Нам не привыкать к антироссийским провокациям от газет вроде Washington Post, издания Politiko и канала CNN, — заметил Корнилов. — Они этим живут, зарабатывают, дышат! Кстати, недавний арест в США главного информатора, сливавшего фейковую информацию американским СМИ о России и о «контактах», которые якобы имеет в ней Дональд Трамп, Игоря Данченко во многом показателен. Что-то как-то все те газеты и телеканалы, которые сейчас пишут о передвижениях российских войск, не извиняются за то, что они, не проверив данные этого человека, спокойно воспроизводили их на своих страницах и экранах».

Политолог подчеркнул, что данные Washington Post «вне всяких сомнений являются фейковыми».

Политолог Корнилов объяснил реакцию Киева на данные Washington Post об армии России
ФБА «Экономика сегодня» /

«Ну вы сами подумайте: нам приводят карты Смоленской области, Ельни и утверждают, что это российская граница! Да уже только из этого можно сделать вывод, что перед нами провокация, — заметил эксперт. — И в этом контексте реакция украинской стороны действительно уникальна, ведь она опровергла эти данные и обвинила Россию в распространении фейковой информации! То есть оказывается, что Washington Post и Politiko — это средства российской пропаганды и дезинформации!»

При этом, продолжил собеседник ФАН, уже очень скоро Украина пошла на попятную.

«Вспомнили, что им нельзя критиковать Америку», — отметил Корнилов.

Политолог также прокомментировал слова Шапталы, который заявил, что «Киев держит ситуацию под полным контролем».

«Разумеется, Украина пытается мониторить происходящее на своей границе, — заметил эксперт. — Она, конечно, «failed state» (несостоявшееся государство. — Прим. ФАН), но не до такой же степени, чтобы не быть в состоянии понимать, что делается на его рубежах».

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил о «фальсификации» выдвижения Зеленского на пост президента.

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Все новости / Украина / Политолог Корнилов объяснил реакцию Киева на данные Washington Post об армии России
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