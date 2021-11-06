Певец Прохор Шаляпин заявил, что не считает себя альфонсом

Москва, 6 ноября. Музыкант Прохор Шаляпин отреагировал на подозрения в корыстных мотивах отношений с избранницами пожилого возраста. Артист опроверг слухи о том, что является альфонсом.

Прохор Шаляпин регулярно оказывается в центре внимания из-за романов с поклонницами в возрасте. Так, артист дважды был женат на бизнес-леди, которые были значительно старше, чем он. Несмотря на это, поп-звезда уверен, что не ведет образ жизни альфонса. Об этом Шаляпин рассказал в эфире программы «Однажды...».

«Я себя альфонсом не считаю. Если бы я был настоящим классическим альфонсом, то я бы весь этот курятник на телевидение не таскал за собой. Я бы себе красивенько альфонсировал, клипы снимал, на машинах разъезжал», — заявил артист.

По словам Шаляпина, секрет его предпочтений в том, что ему проще находить общий язык с пожилыми избранницами. При этом артист отметил: он не против попробовать себя в роли альфонса, если бы ему предложили такую возможность.

Артисту не раз приписывали романы не только с миллионершами, но и со звездами. Так, Шаляпин опроверг слухи о давних отношениях с актрисой Светланой Светличной, которой в этом году исполнился 81 год.