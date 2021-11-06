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Обозреватель Хилтон не исключил переизбрания Трампа из-за «слабоумия» Байдена
Политика
Обозреватель Хилтон не исключил переизбрания Трампа из-за «слабоумия» Байдена
Pr Scr youtube.com

Лондон, 6 ноября. Старческое слабоумие, от которого страдает президент США Джо Байден, вызывает серьезные опасения. Об этом заявил обозреватель Стив Хилтон, который ранее был советником британского политика Дэвида Кэмерона и является сторонником бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Из-за своих провалов в памяти Байден настолько непопулярен, что способствует увеличению шансов Трампа на переизбрание, констатировал политтехнолог. По его словам, болезнь американского лидера является главной причиной для беспокойства США. Ведь речь идет о человеке, который занимает одну из наиболее значимых должностей в мире, пояснил Хилтон.

«Я называю его слабоумным, потому что у него явно старческое слабоумие», — сказал политический обозреватель.

По его словам, Байден теряет ход мыслей даже когда читает подготовленную речь «по бумажке». Тем самым глава государства указывает на очевидный повод, почему нужно переизбрать Трампа, добавил Хилтон.

Обозреватель Хилтон не исключил переизбрания Трампа из-за «слабоумия» Байдена
Global Look Press / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

«Если бы вы хотели переизбрать Дональда Трампа, то вы бы поступали именно так, как сейчас поступает Байден», — отметил политтехнолог.

Ранее журналисты британского издания Daily Telegraph опубликовали видеоролик с засыпающим на климатическом саммите в Глазго Джо Байденом. Президента спас представитель американской делегации, который подошел к нему с вопросом.

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сша трамп байден
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