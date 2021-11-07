Искусствовед Петухов объяснил смысл воссозданной картины Пикассо

После самоубийства художника Карлоса Касагемаса в творчестве Пабло Пикассо начался «голубой» период. Об этом в беседе с ФАН рассказал хранитель произведений Пикассо в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, старший научный сотрудник Алексей Петухов.

Ранее СМИ сообщили, что искусственному интеллекту удалось воссоздать картину, скрытую под более поздней работой знаменитого испанского творца.

«В молодые годы у художника часто не было свежего холста, и он нередко писал на своих прежних работах. Они навсегда скрыты от нас вот таким образом», — пояснил эксперт.

Алексей Петухов также рассказал, каков мог быть замысел автора в момент написания работы.

«Художник явно раздумывал над темой такой согбенной женщины, старухи, аллегории заката жизни и, видимо, посвятил ей отдельную композицию. […] Согбенная женщина предсказывает нам появление следующего периода — «розового» — более гармоничного, классического, уравновешенного, философского. Аллегория последнего возраста — в какой-то степени обобщающая идея», — сообщил собеседник ФАН.

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В завершение он указал, что на творчество Пабло Пикассо очень сильное влияние оказала смерть близкого ему человека.

«Это один из самых драматических периодов в жизни художника. Он еще был очень молод. Начало XX века он провел в Париже, где вел весьма веселую жизнь, но его друг, Карлос Касагемас, покончил с собой. Эта драма стала для молодого человека потрясением. Он вернулся в Барселону, где жили его родители, и там посвятил свое внимание бедности, оторванности от общества, изгнанию, опустошенности», — подытожил старший научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина.

Ранее стало известно, что работы Пабло Пикассо были проданы на аукционе за 110 миллионов долларов. Самое дорогое полотно, с изображением возлюбленной художника Марии-Терезы Вальтер, было продано за 40,5 миллиона долларов.