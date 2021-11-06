Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 18:29
18:28
Экономика
FT: Великобритания обсудила с Катаром поставки СПГ на случай экспортных перебоев
18:27
Спорт
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом» и «Трактором» отменен
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
18:05
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
Все новости

Россиянам объяснили, на что следует обратить внимание при выборе автокредита
Экономика
Россиянам объяснили, на что следует обратить внимание при выборе автокредита
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 6 ноября. Автокредит может решить проблему с покупкой новой машины, однако необходимо учитывать несколько факторов. Какие именно, рассказала начальник Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Надежда Иванова.

При изучении предложений может выясниться, что самая выгодная процентная ставка действует только на определенный автомобиль, конкретную комплектацию и модель, пишет «Российская газета». Если предложенные варианты не подходят, условия кредита, соответственно, меняются. Если оформлять заявку в банке от производителя авто, можно получить более выгодные условия.

Бывает и так, что самые низкие проценты доступны клиентам, которые готовы внести крупный первоначальный взнос. Например, если покупатель готов отдать половину от стоимости машины и погасить кредит за срок до года, ставка будет на несколько процентных пунктов ниже, чем со взносом 10-15% и более длительным сроком выплат.

Россияне, тем временем, стали меньше интересоваться покупкой жилья в ипотеку, следует из данных Росреестра. Спад количества зарегистрированных кредитных продуктов зафиксирован в России за последний год.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам объяснили, на что следует обратить внимание при выборе автокредита
цб рф процентная ставка автокредит
Комментировать