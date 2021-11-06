Россиянам объяснили, на что следует обратить внимание при выборе автокредита

Москва, 6 ноября. Автокредит может решить проблему с покупкой новой машины, однако необходимо учитывать несколько факторов. Какие именно, рассказала начальник Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Надежда Иванова.

При изучении предложений может выясниться, что самая выгодная процентная ставка действует только на определенный автомобиль, конкретную комплектацию и модель, пишет «Российская газета». Если предложенные варианты не подходят, условия кредита, соответственно, меняются. Если оформлять заявку в банке от производителя авто, можно получить более выгодные условия.

Бывает и так, что самые низкие проценты доступны клиентам, которые готовы внести крупный первоначальный взнос. Например, если покупатель готов отдать половину от стоимости машины и погасить кредит за срок до года, ставка будет на несколько процентных пунктов ниже, чем со взносом 10-15% и более длительным сроком выплат.

Россияне, тем временем, стали меньше интересоваться покупкой жилья в ипотеку, следует из данных Росреестра. Спад количества зарегистрированных кредитных продуктов зафиксирован в России за последний год.