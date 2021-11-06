Французский адмирал Вандье назвал растущее влияние ВМФ РФ проблемой для НАТО

Париж, 6 ноября. Военно-морской флот России стремительно развивается и набирает мощь, что доставляет все больше проблем Североатлантическому альянсу, заявил начальник штаба ВМС Франции Пьер Вандье.

По словам адмирала, которые приводит «ПолитРоссия», растущее влияние ВМФ РФ все более ощутимо. В этой связи он указал на активность российских субмарин в Северной Атлантике. Масштабные маневры, как утверждает Вандье, призваны оценить готовность Великобритании, США, а также Франции противостоять различным угрозам.

«Не менее семи российских подводных лодок беспокоили нас и наших союзников в прошлом году в Атлантике», — посетовал адмирал.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что субмарины более полугода держали в напряжении Североатлантический альянс. Франция даже не смогла проводить собственные операции в других акваториях, так как сконцентрировала силы в Атлантическом океане. На этом фоне напуганный российскими маневрами Вандье сравнил ВМФ РФ с «тираннозавром». Он также призвал Париж обратить внимание на состояние собственного флота.

«Если мы не ускорим свои темпы в мире, где многие страны стремятся стать военно-морскими тираннозаврами, то рискуем оказаться в самом начале пищевой цепочки», — заключил адмирал.

Ранее французские аналитики указали на наличие у российских военных системы, которая способна парализовать силы НАТО. Комплекс способен поразить даже высокотехнологичные американские истребители пятого поколения F-35.