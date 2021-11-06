Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 18:29
18:28
Экономика
FT: Великобритания обсудила с Катаром поставки СПГ на случай экспортных перебоев
18:27
Спорт
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом» и «Трактором» отменен
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
18:05
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
Все новости

Французский адмирал Вандье назвал растущее влияние ВМФ РФ проблемой для НАТО
Армия
Французский адмирал Вандье назвал растущее влияние ВМФ РФ проблемой для НАТО
Федеральное агентство новостей

Париж, 6 ноября. Военно-морской флот России стремительно развивается и набирает мощь, что доставляет все больше проблем Североатлантическому альянсу, заявил начальник штаба ВМС Франции Пьер Вандье.

По словам адмирала, которые приводит «ПолитРоссия», растущее влияние ВМФ РФ все более ощутимо. В этой связи он указал на активность российских субмарин в Северной Атлантике. Масштабные маневры, как утверждает Вандье, призваны оценить готовность Великобритании, США, а также Франции противостоять различным угрозам.

«Не менее семи российских подводных лодок беспокоили нас и наших союзников в прошлом году в Атлантике», — посетовал адмирал.

Французский адмирал Вандье назвал растущее влияние ВМФ РФ проблемой для НАТО
Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что субмарины более полугода держали в напряжении Североатлантический альянс. Франция даже не смогла проводить собственные операции в других акваториях, так как сконцентрировала силы в Атлантическом океане. На этом фоне напуганный российскими маневрами Вандье сравнил ВМФ РФ с «тираннозавром». Он также призвал Париж обратить внимание на состояние собственного флота.

«Если мы не ускорим свои темпы в мире, где многие страны стремятся стать военно-морскими тираннозаврами, то рискуем оказаться в самом начале пищевой цепочки», — заключил адмирал.

Ранее французские аналитики указали на наличие у российских военных системы, которая способна парализовать силы НАТО. Комплекс способен поразить даже высокотехнологичные американские истребители пятого поколения F-35.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Французский адмирал Вандье назвал растущее влияние ВМФ РФ проблемой для НАТО
россия нато франция вмф рф ВМС Франции вандье
Комментировать