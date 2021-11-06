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Американский разведывательный корабль Red Rock вошел в Средиземное море
Армия
Американский разведывательный корабль Red Rock вошел в Средиземное море
Prt Scr youtube.com  /  Hornbeck Offshore

Москва, 6 ноября. Корабль гидроакустической разведки HOS Red Rock, принадлежащий компании Hornbeck Offshore, вошел в акваторию Средиземного моря, о чем свидетельствуют данные международной системы мониторинга.

Судно используется командованием Военно-морских сил США для слежения за подводными лодками вероятного противника при помощи разведывательного комплекса SURTASS-E. Сотрудничество между Hornbeck Offshore и военными осуществляется в рамках контракта на сумму порядка 40 миллионов долларов.

Система Surveillance Towed Array Sensor System Expeditionary или SURTASS-E представляет собой комплекс гидроакустической разведки, который состоит из отдельных модулей, размещенных на палубе в контейнерах. Всего таковых насчитывается семь. Они включают все оборудование системы, в частности, пост обработки информации и пост связи для передачи данных.

Ранее сообщалось, что корабли Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney и USS Porter вошли в Черное море. Здесь они приняли участие в совместных учениях с болгарским флотом.

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