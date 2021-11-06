Политолог Рар назвал провокацией антироссийские высказывания посла Украины Мельника

Берлин, 6 ноября. Власти Германии устали от постоянных провокаций посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Ранее Мельник в очередной раз допустил скандальное высказывание в адрес Германии, России и газопровода «Северный поток — 2». Он назвал «СП-2» ножом в спине Украины, что якобы повлечет за собой потерю доверия к Берлину.

Политолог Рар привел несколько доводов, описывающих безразличие Берлина к заявлениям дипломата. В частности, никто не реагирует на его высказывания. Как рассказал эксперт, в Германии давно уже никого не удивляют подобные выпады Мельника. В ФРГ привыкли к тому, что Киев лишь может торговать русофобией и все неудачи валить на Россию.

«На украинского посла в Берлине Андрея Мельника многие уже давно махнули рукой. Его заявления расценивают как провокации. Он переворачивает факты», — высказался политолог в беседе с изданием «Взгляд».

Ранее стало известно, что украинская компания «Нафтогаз» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Заявка подана с целью доказать невозможность сертификации газопровода из-за несоответствия норм европейского законодательства, пояснили в компании.