Аналитик Деев указал на существующие риски стагфляции в Китае

Москва, 6 ноября. Полностью отрицать риски возникновения стагфляции в Китае не стоит, и это проблема не только республики, но и всего мира, заявил аналитик AMarkets Артем Деев.

Экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживей ранее заявил, что в КНР наблюдаются признаки стагфляции, поскольку издержки производителей растут, а индекс их деловой активности в промышленности снижается и находится в отрицательной зоне второй месяц подряд. Развитые страны Запада, как пишут «Известия», имеют опыт борьбы со стагфляцией, в то время как Китай еще не научился, как ориентироваться в ситуации.

Аналитик Деев, в свою очередь, объяснил, что причины стагфляции в прошлом и настоящем абсолютно разные. Тогда такой эффект объяснялся политикой ОПЕК и ограничением предложения нефти. Теперь же подобная динамика может быть связана с неумеренным наращиванием ликвидности центробанками.

Энергетический кризис и переход к альтернативным источникам энергии вынудил правительство Китая принять решение о сокращении производства магния. При этом Европа практически полностью зависит от КНР в обеспечении своих потребностей в этом металле.