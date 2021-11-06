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Аналитик Деев указал на существующие риски стагфляции в Китае

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 16:59
Экономика
Аналитик Деев указал на существующие риски стагфляции в Китае
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 ноября. Полностью отрицать риски возникновения стагфляции в Китае не стоит, и это проблема не только республики, но и всего мира, заявил аналитик AMarkets Артем Деев.

Экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживей ранее заявил, что в КНР наблюдаются признаки стагфляции, поскольку издержки производителей растут, а индекс их деловой активности в промышленности снижается и находится в отрицательной зоне второй месяц подряд. Развитые страны Запада, как пишут «Известия», имеют опыт борьбы со стагфляцией, в то время как Китай еще не научился, как ориентироваться в ситуации.

Аналитик Деев, в свою очередь, объяснил, что причины стагфляции в прошлом и настоящем абсолютно разные. Тогда такой эффект объяснялся политикой ОПЕК и ограничением предложения нефти. Теперь же подобная динамика может быть связана с неумеренным наращиванием ликвидности центробанками.

Энергетический кризис и переход к альтернативным источникам энергии вынудил правительство Китая принять решение о сокращении производства магния. При этом Европа практически полностью зависит от КНР в обеспечении своих потребностей в этом металле.

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китай стагфляция экономика кнр артем деев
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