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Калининградский порт стал пропускать в 4,5 раза больше грузовых контейнеров
Экономика
Калининградский порт стал пропускать в 4,5 раза больше грузовых контейнеров
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Калининград, 6 ноября. Транспортировка контейнеров через порт Калининграда существенно увеличилась из-за программы Китая «Новый шелковый путь». Об этом пишет информационное агентство «Красная Весна».

Калининград стал одним из перевалочных пунктов «Нового шелкового пути». Китай начал ориентироваться на альтернативные торговые маршруты, чтобы диверсифицировать поставки товаров. КНР пришла к такому решению после блокировки Суэцкого канала в марте этого года судном Ever Given.

Сообщается, что объем транзита контейнеров с января по июнь в 4,5 раза превзошел аналогичный показатель 2021 года. Дополнительной причиной такой динамики стали испортившиеся отношения Китая с Литвой.

Финляндия намеревалась создать собственный транспортный коридор для сокращения времени перевозки товаров из Китая в Европу. ФАН ранее писал, что это решение было принято под впечатлением от успеха калининградского порта.

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