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Кинотеатры и ночные клубы возобновят работу в Адыгее после 10 ноября

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 16:52
Общество
Кинотеатры и ночные клубы возобновят работу в Адыгее после 10 ноября
unsplash.com  /  Krists Luhaers

Майкоп, 6 ноября. Власти Адыгеи разрешили кинотеатрам и ночным клубам возобновить работу в регионе после 10 ноября. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в октябре по решению местного оперштаба в Адыгее приостановили деятельность некоторые организации, в том числе кинотеатры, ночные клубы, кальянные, детские развлекательные центры и иные досуговые заведения.

«До 10 ноября приостановлена работа кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

При этом в регионе продолжат действовать другие ограничения, распространяющиеся на посещение рынков, объектов торговли, кафе, ресторанов, а также учреждений культуры, сферы туризма, спорта и физкультуры. Наряду с этим школьные каникулы в республике продлевать не планируется.

В Адыгее ранее ввели систему QR-кодов для посещения спортзалов и салонов красоты. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов.

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