Письма королевы Елизаветы II и принца Чарльза выставят на продажу

Лондон, 6 ноября. Часть личной переписки членов королевской семьи станет лотом аукциона в Великобритании. Архив писем королевы Елизаветы II и ее сына принца Чарльза оценили в 80 тысяч фунтов стерлингов.

Торги представят письма Елизаветы II, адресованные доверенному лицу, экс-гренадерскому гвардейцу Майклу Фарбратеру. Переписка касалась как обыденных тем, так и смерти родственников королевы. Стоит отметить, что Фарбратер был личным наставником принца Чарльза — его письма также станут частью лота на аукционе, передает канал «Известия».

Прежде СМИ не было известно о существовании архива. Письма оцениваются в 80 тысяч фунтов стерлингов в качестве начальной цены лота.

Режиссер Квентин Тарантино также решил принять участие в аукционе и выставил на торги удаленные сцены из фильма «Криминальное чтиво». Покупатели получат эпизоды в виде невзаимозаменяемых токенов.