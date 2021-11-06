Читатели The Telegraph указали на выход из-под контроля ситуации с мигрантами в Европе

Лондон, 6 ноября. Читатели британского издания The Telegraph выразили уверенность, что ситуация с беженцами в Европе перестала быть контролируемой. Пользователи Сети послали Польше и Литве неоднозначный сигнал на фоне сложившегося кризиса.

Недавно Министерство обороны Польши заявило об инциденте на границе с Белоруссией. По сообщению оборонного ведомства, белорусские военнослужащие, которые охраняли мигрантов, угрожали открыть огонь по польским солдатам.

Британцы напомнили о критике Варшавы в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, по распоряжению которого было возведено заграждение на границе с Мексикой.

«А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть этой участи», — позлорадствовали читатели The Telegraph.

flickr.com / U.S. Customs and Border Protection

Другие интернет-пользователи призвали Польшу и Литву не останавливаться и дальше бороться с мигрантами, поскольку их настоящей целью является Великобритания.

«Отлично сработано, Польша и Литва! Продолжайте в том же духе. Защищайте нас в Британии. Ведь мы прекрасно знаем, что цель иммигрантов, появляющихся отовсюду в Европе, — Англия!», — отметили в Сети.

Ранее сообщалось, что французы обвинили в миграционном кризисе руководство Евросоюза. Также они выразили мнение, что к произошедшему в определенной мере причастен их собственный президент Эммануэль Макрон.