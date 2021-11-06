Александр Стриженов назвал уход матери в монастырь осознанным решением

Москва, 6 ноября. Популярный телеведущий Александр Стриженов рассказал, почему его мать, звезда фильма «Вечный зов» Любовь Стриженова ушла в монастырь, осознанно отказавшись от мирской жизни.

Больше десяти лет назад актриса решилась уйти в монастырь. В 2008 году она приняла монашеский постриг с именем Иудифь и с тех пор живет и служит в Киево-Николаевском женском монастыре (Алатырская епархия в Чувашии). Изначально семья не соглашалась с этим решением, пытаясь отговорить Стриженову. Однако со временем телеведущий смирился и смог спокойно отпустить мать.

«Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем», — подчеркнул он во время беседы с корреспондентом kp.ru.

Впервые об отказе от мирской жизни актриса задумалась еще в 80-х годах после знакомства с отцом Иеронимом. Постепенно она начала готовить семью к своему уходу и стала реже появляться на экранах. Последняя роль Стриженовой — эпизод в комедии «Любовь-морковь» в 2006 году.

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