Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19

Киев, 6 ноября. Экс-глава кабинета министров Украины и бывший депутат Верховной рады восьми созывов Ефим Звягильский скончался на 89-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Звягильский был одним из самых известных политиков Донецка — он возглавлял городскую администрацию и на протяжении многих лет руководил шахтой имени Засядько. По информации местных СМИ, последние дни он провел в реанимации киевской клиники.

Ефим Звягильский был одним из соучредителей «Партии регионов». В 2012 и 2014 годах открывал первые заседания новоизбранного парламента Украины.