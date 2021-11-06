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Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 16:45
Общество
Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19
vk.com  /  Михаил Охлопков

Киев, 6 ноября. Экс-глава кабинета министров Украины и бывший депутат Верховной рады восьми созывов Ефим Звягильский скончался на 89-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Звягильский был одним из самых известных политиков Донецка — он возглавлял городскую администрацию и на протяжении многих лет руководил шахтой имени Засядько. По информации местных СМИ, последние дни он провел в реанимации киевской клиники.

Ефим Звягильский был одним из соучредителей «Партии регионов». В 2012 и 2014 годах открывал первые заседания новоизбранного парламента Украины.

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