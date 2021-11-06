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Давно умершие российские артисты оказались в черном списке Украины

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 16:44
Общество
Давно умершие российские артисты оказались в черном списке Украины
wikipedia.org  /  AndriiDydiuk / CC BY-SA 4.0

Киев, 6 ноября. Известные российские артисты, которых уже давно нет в живых, продолжают числиться в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщили местные журналисты.

Украинская служба безопасности (СБУ) до сих пор продолжает расценивать как угрозу оперную диву Ирину Богачеву, эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона, основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, актрису Элину Быстрицкую, актеров Валентина Гафта, Станислава Говорухина, Бориса Клюева, Василия Ланового и Владимира Меньшова. В списке даже оказался великий Олег Табаков, который ушел из жизни в 2018 году, сообщает портал «Страна.ua».

Всего в списке Министерства культуры и информационной политики Украины 258 фамилий известных российских деятелей культуры. Как выяснилось, не все они живы.

Ранее стало известно, что список лиц, угрожающих нацбезопасности страны пополнился еще одним известным именем. Им оказался популярный российский шоумен Максим Галкин. Артист попал в черный список СБУ за пародию на украинского поэта Тараса Шевченко. По заявлению Киева, шутка является унижением украинского языка.

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