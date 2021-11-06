Парламент Венесуэлы ратифицировал соглашение с Международным уголовным судом

Каракас, 6 ноября. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила соглашение в поддержку Меморандума о взаимопонимании между администрацией президента Николаса Мадуро и Международным уголовным судом (МУС).

Национальная ассамблея настоятельно призвала все венесуэльские ведомства нарастить усилия по расследованию случаев нарушения прав человека. Кроме того, законодатели выразили свою приверженность принятию любых необходимых норм для усиления защиты гражданских прав.

«Меморандум о взаимопонимании представляет собой акт мужества и переоценку целостности Боливарианского правительства и его демократии. Это также является признанием легитимности президента Николаса Мадуро», — отметил депутат Хулио Чавес.

Также депутаты предложили МУС расследовать случаи нарушений прав человека, которые были совершены поддерживаемыми США лидерами оппозиции, такими как Энрике Каприлес, Леопольдо Лопес и Луис Ортега.

Firmé un #DocumentoHistórico con el Fiscal Karim A.A. Khan QC, el memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional. En él se expresa la síntesis de una jornada de trabajo de avance para la complementariedad positiva. pic.twitter.com/4jzOVVcw9x — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021

Венесуэла является одной из стран, подписавших «Римский статут» — международный документ, регулирующий работу представителей Международного уголовного суда. В то же время власти страны подчеркивают, что документ не был ратифицирован США — страной, которая поддерживает насильственные действия против Боливарианской революции и ее лидеров.

«Если Соединенные Штаты когда-нибудь подпишут Римский статут, каждый живой президент США будет арестован за жестокое нарушение прав человека, которое они совершили во всем мире», — подчеркнул председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Благодаря Меморандуму о взаимопонимании, МУС сможет провести расследование событий 2017 года, когда в результате протестов оппозиции было убито 155. Ранее исчерпывающее расследование этих событий провела правительственная комиссия «Правда, справедливость и спокойствие». В ее заключительном докладе говорится, что только 28% случаев были спровоцированы действиями представителей власти. Остальные жертвы были связаны с незаконными действиями представителей оппозиции.