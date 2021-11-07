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Профессор Чепурнов рассказал, как США озолотятся на новых таблетках против COVID-19
Весь мир
Профессор Чепурнов рассказал, как США озолотятся на новых таблетках против COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

После получения официального разрешения на применение таблеток Paxlovid компании Pfizer США не только защитит людей от осложнений COVID-19, но и хорошо заработает. В этом ни на минуту не сомневается старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов. В беседе с ФАН профессор подчеркнул, что фирма Pfizer — это фармацевтический гигант с огромными деньгами, который может себе позволить любые исследования.

«Это не панацея еще и не препарат, который будет по мановению руки все снимать. Но тем не менее это действительно очень успешный и эффективный препарат. По мере того как они раскрутят производство, они, конечно, будут выходить на продажу в целом по миру или будут продавать лицензии. Неизвестно пока, по какому пути они пойдут. Но я не думаю, что они там создадут какую-то круговую поруку и больше никому ничего передавать не будут. Они и вакцину свою старательно продают везде, где только могут. Они не просто пытаются заработать. Они зарабатывают со страшной силой. Потому что на сегодняшний день уже семь миллиардов инъекций сделано. И если иметь в виду, что нашего там «Спутника» миллион сто из этих семи миллиардов, то они хорошо заработали и дальше будут это делать», — объяснил профессор.

Профессор Черпурнов рассказал, как США озолотятся на новых таблетках против COVID-19
1tv.ru / Prt Scr

Накануне президент США Джо Байден заявил, что страна уже сделала заказ на миллионы доз нового препарата — экспериментальных противовирусных таблеток против COVID-19, произведенных компанией Pfizer. Препарат в капсулах на 89% снижает риск госпитализации и летального исхода при заражении COVID-19. Участниками исследования стали 1200 пациентов с коронавирусом, у которых имелась склонность к развитию неблагоприятного сценария.

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