Таджикские военные забросали камнями машину сотрудника погранслужбы Киргизии

Бишкек, 6 ноября. Военнослужащие ВС Таджикистана забросали камнями автомобиль киргизского пограничника, сообщили в пресс-центре Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По данным ведомства, инцидент произошел на участке транзитной дороги в Лейлекском районе.

«Напротив автозаправочной станции "Бостон" военнослужащий ПС ГКНБ КР на своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра автомашину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана», — приводит РИА Новости слова представителя погранслужбы.

В результате инцидента был нанесен ущерб автомобилю гражданина Киргизии. Сам военный не пострадал. По данному происшествию будет проводиться разбирательство.

Минувшей весной на границе республик вспыхнул конфликт. Причиной тому стала потасовка между местным населением приграничной области. Противостояние затянулось на шесть часов. В результате происшествия погибли свыше 40 человек, еще 200 пострадали.