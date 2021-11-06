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«Арсенал» и «Уфа» завершили вничью стартовый матч 14-го тура РПЛ
Спорт
«Арсенал» и «Уфа» завершили вничью стартовый матч 14-го тура РПЛ
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Тула, 6 ноября. Первый матч 14-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и "Уфой" завершился вничью.

Поединок РПЛ, в котором «Арсенал» принимал «Уфу», закончился нулевой ничьей. На 18-й минуте игры главный арбитр Кирилл Левников удалил полузащитника клуба из столицы Башкортостана Руслана Фищенко. После этого хозяева владели территориальным преимуществом, однако реализовать свои моменты не сумели.

Сыграв вничью, «Арсенал» набрал 14 очков. Подопечные Миодрага Божовича занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», продлившая свою беспроигрышную серию в чемпионате России по футболу до четырех матчей, с 13 очками располагается на 14-й позиции.

Ранее Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны». Российский специалист возглавлял клуб из столицы Казахстана с 2020 года.

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футбол уфа арсенал чемпионат россии рпл
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