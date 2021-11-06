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Лента
06 ноября 18:27
18:27
Спорт
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом» и «Трактором» отменен
18:20
Весь мир
Бразилия объявила о снижении ввозных пошлин без одобрения Меркосур
18:18
Происшествия
В Яровое направят тепловые пушки для обогрева соцобъектов после аварии на ТЭЦ
18:14
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
18:13
Экономика
Компания Баффета накопила рекордную денежную «подушку» в 149,2 миллиарда долларов
18:12
Общество
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности тромбозов в период магнитных бурь
18:12
Экономика
Международная морская организация планирует ввести новый налог на транспортировку грузов
18:07
Армия
Дандыкин: боевые роботы «Уран-9» позволят российской армии избежать потерь на поле боя
18:05
Шоу-бизнес
Лена Миро съязвила о новом романе Светланы Лободы
18:04
Происшествия
Труп женщины с изрубленной головой достали из реки в Приморье
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«Физкульт-привет». Камбэк Медведева, драка блогеров и самые богатые спортсмены мира
Общество

В этом выпуске мы расскажем вам об успехах российских теннисистов. Наши спортсменки прошли в финал Кубка Билли Джин Кинг, теперь они в шаге от главного приза — 12 миллионов долларов. У любимчика публики Даниила Медведева тоже все хорошо. Одолев американца Себастьяна Корда, он поднял руки вверх и пробежался по площадке, предлагая зрителям поприветствовать его, к восторгу зрителей.

Где мы еще первые? В пляжном футболе! Расскажем, как наша сборная в Межконтинентальном кубке в Дубае триумфально вышла в финал, где ей предстоит сразиться с действующим победителем — сборной Ирана.

От приятных новостей к интересным. Покажем, как дерутся блогеры. Вроде бы противостоять должны были Ислам Махачев и Хасбулла Магомедов, но все внимание обратила на себя потасовка между Хасбиком и Абдурозиком.

Ладно, они взрослые, но если дерутся дети? Разберем причины хоккейного побоища между юниорскими командами в Сочи. Кто прав, якуты или южане — узнаете, посмотрев этот выпуск. И вишенка на торте: представим вашему вниманию список самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен.

Все самые интересные новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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Все новости / Общество / «Физкульт-привет». Камбэк Медведева, драка блогеров и самые богатые спортсмены мира
спорт общество теннис даниил медведев развлечения физкульт-привет
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