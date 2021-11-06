«Физкульт-привет». Камбэк Медведева, драка блогеров и самые богатые спортсмены мира

В этом выпуске мы расскажем вам об успехах российских теннисистов. Наши спортсменки прошли в финал Кубка Билли Джин Кинг, теперь они в шаге от главного приза — 12 миллионов долларов. У любимчика публики Даниила Медведева тоже все хорошо. Одолев американца Себастьяна Корда, он поднял руки вверх и пробежался по площадке, предлагая зрителям поприветствовать его, к восторгу зрителей.

Где мы еще первые? В пляжном футболе! Расскажем, как наша сборная в Межконтинентальном кубке в Дубае триумфально вышла в финал, где ей предстоит сразиться с действующим победителем — сборной Ирана.

От приятных новостей к интересным. Покажем, как дерутся блогеры. Вроде бы противостоять должны были Ислам Махачев и Хасбулла Магомедов, но все внимание обратила на себя потасовка между Хасбиком и Абдурозиком.

Ладно, они взрослые, но если дерутся дети? Разберем причины хоккейного побоища между юниорскими командами в Сочи. Кто прав, якуты или южане — узнаете, посмотрев этот выпуск. И вишенка на торте: представим вашему вниманию список самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен.

Все самые интересные новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».