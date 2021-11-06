Трудовые будни: ФАН собрал пять комедий, которые помогут «выбраться» из нерабочей недели

Долгие нерабочие дни понемногу подходят к концу, и многим из нас предстоит вернуться в офис после ленивой недели. Сделать это, конечно, непросто, однако можно себя замотивировать — причем с помощью кино. ФАН подобрал для вас несколько фильмов, которые помогут чуть менее болезненно выбраться из выходных. А посмотреть что-то из предложенного стоит как раз в оставшиеся вечера.
Служебный роман (1977)
Эталонная советская комедия Эльдара Рязанова как доброе и романтичное напоминание о том, что и в стенах офиса есть жизнь, да еще какая. Кстати, в прошлом году сервис Superjob попытался выяснить, какая из картин о работе любимая у россиян. С большинством голосов победил именно «Служебный роман».
Интересно, что режиссер позволял актерам сколько угодно импровизировать во время съемок, поэтому многие сцены и диалоги получились такими живыми. Но это привело и к тому, что материала отсняли слишком много, из-за чего во время монтажа пришлось вырезать целые эпизоды и даже роли. Например, из финальной версии фильма почти полностью исчез муж Верочки, сыгранный актером Александром Фатюшиным.
С девяти до пяти (1980)
Три обаятельные, милые, но дико уставшие секретарши решают инсценировать (хотя бы на время) смерть своего несносного босса. Заключив его под домашний арест, они начинают руководить офисом от его имени — неудивительно, что с новыми управленцами жизнь там становится почти сказкой. Теперь главная задача для хитрого трио — продержать начальника подальше от работы как можно дольше.
Искрометная комедия с Джейн Фондой, Лили Томлин и Долли Партон в главных ролях возымела большой успех. После премьеры и хороших кассовых сборов по американскому телевидению начали крутить одноименный сериал, выходивший с перерывом с 1982 по 1988 гг. Ну а тематическая песня фильма, исполненная Долли Партон, стала абсолютным хитом в Америке и запустила ее музыкальную карьеру.
Деловая женщина (1988)
Еще одна классическая деловая комедия с Сигурни Уивер, Мелани Гриффит и Харрисоном Фордом в основном составе. По сюжету скромная, но целеустремленная секретарша попадает в удачливые обстоятельства: ее босс ломает ногу и героине выпадает шанс самой побыть в роли начальницы. Попутно с заключением сделки она отбивает и бойфренда руководительницы, но ничто не длится вечно — та выздоравливает и возвращается в офис…
Как известно, главные актрисы работали над проектом по легендарной системе Станиславского: проводили время на реальных деловых встречах, общались с менеджерами и другими офисными работниками-женщинами. Возможно, это серьезно помогло им передать на экране дух эмансипированной деловой американки, взбирающейся по карьерной лестнице бок о бок с мужчинами. Кстати, для одного из них, Дэвида Духовны, картина стала дебютной в экранной карьере.
Клерки (1994)
Дебютная картина режиссера Кевина Смита стала не только знаковой комедией поколения, но и отличным пособием о том, как пинать балду на рабочем месте. Поэтому если вы пока не готовы совершать трудовые подвиги, то эта картина для вас. В центре сюжета молодые приятели, один из которых работает в скромной бакалее, а другой — в не менее скромном видеопрокате где-то на окраинах Нью-Джерси. Они остроумно болтают о жизни и становятся очевидцами забавных и нелепых ситуаций с участием посетителей магазинов. Ну а компанию им на экране составляют местные драгдилеры Джей и Молчаливый Боб — именно эти персонажи станут впоследствии культовыми.
Черно-белую картину самоучка Кевин Смит снял буквально за копейки, взяв в качестве декораций супермаркет, в котором работал, и позвав друзей и знакомых на роли в фильме. Монтировали ленту, кстати, в соседнем видеопрокате. После премьеры фильма увидевший его консультант независимого кино организовал для режиссера встречу с тем самым Харви Вайнштейном, что стало весьма судьбоносным и для картины, и для карьеры Кевина Смита.
Несносные боссы (2011)
Трудовые будни закадычных друзей Ника, Курта и Дэйла можно назвать ужасными: у одного начальник — тиран, у другого — некомпетентный сын экс-босса, а к третьему не на шутку пристает симпатичная, но переходящая все границы начальница. На грани нервного истощения (и изрядно выпив) троица решается на отчаянный план — буквально устранить надоевшее руководство. На помощь им приходит бывший преступник, а план кажется идеальным… Но ровно до того момента, как они начинают воплощать его в жизнь.
Комедия положений с ярким звездным составом придется по вкусу и тем, кто не в восторге от своего начальства (получите порцию утешения), и тем, чей босс выглядит чуть ли не ангелом в сравнении с экранными. Кстати, у картины есть сиквел, так что забавный вечер можно будет с легкостью продлить.