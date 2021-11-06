Трудовые будни: ФАН собрал пять комедий, которые помогут «выбраться» из нерабочей недели

Долгие нерабочие дни понемногу подходят к концу, и многим из нас предстоит вернуться в офис после ленивой недели. Сделать это, конечно, непросто, однако можно себя замотивировать — причем с помощью кино. ФАН подобрал для вас несколько фильмов, которые помогут чуть менее болезненно выбраться из выходных. А посмотреть что-то из предложенного стоит как раз в оставшиеся вечера.

Служебный роман (1977)

Кадр из фильма "Служебный роман" /

Эталонная советская комедия Эльдара Рязанова как доброе и романтичное напоминание о том, что и в стенах офиса есть жизнь, да еще какая. Кстати, в прошлом году сервис Superjob попытался выяснить, какая из картин о работе любимая у россиян. С большинством голосов победил именно «Служебный роман».

Кадр из фильма «Служебный роман» /

Интересно, что режиссер позволял актерам сколько угодно импровизировать во время съемок, поэтому многие сцены и диалоги получились такими живыми. Но это привело и к тому, что материала отсняли слишком много, из-за чего во время монтажа пришлось вырезать целые эпизоды и даже роли. Например, из финальной версии фильма почти полностью исчез муж Верочки, сыгранный актером Александром Фатюшиным.

С девяти до пяти (1980)

Кадр из фильма «С девяти до пяти» /

Три обаятельные, милые, но дико уставшие секретарши решают инсценировать (хотя бы на время) смерть своего несносного босса. Заключив его под домашний арест, они начинают руководить офисом от его имени — неудивительно, что с новыми управленцами жизнь там становится почти сказкой. Теперь главная задача для хитрого трио — продержать начальника подальше от работы как можно дольше.

Кадр из фильма «С девяти до пяти» /

Искрометная комедия с Джейн Фондой, Лили Томлин и Долли Партон в главных ролях возымела большой успех. После премьеры и хороших кассовых сборов по американскому телевидению начали крутить одноименный сериал, выходивший с перерывом с 1982 по 1988 гг. Ну а тематическая песня фильма, исполненная Долли Партон, стала абсолютным хитом в Америке и запустила ее музыкальную карьеру.

Деловая женщина (1988)

Кадры из фильма «Деловая женщина» /

Еще одна классическая деловая комедия с Сигурни Уивер, Мелани Гриффит и Харрисоном Фордом в основном составе. По сюжету скромная, но целеустремленная секретарша попадает в удачливые обстоятельства: ее босс ломает ногу и героине выпадает шанс самой побыть в роли начальницы. Попутно с заключением сделки она отбивает и бойфренда руководительницы, но ничто не длится вечно — та выздоравливает и возвращается в офис…

Кадры из фильма «Деловая женщина» /

Как известно, главные актрисы работали над проектом по легендарной системе Станиславского: проводили время на реальных деловых встречах, общались с менеджерами и другими офисными работниками-женщинами. Возможно, это серьезно помогло им передать на экране дух эмансипированной деловой американки, взбирающейся по карьерной лестнице бок о бок с мужчинами. Кстати, для одного из них, Дэвида Духовны, картина стала дебютной в экранной карьере.

Клерки (1994)

Кадры из фильма «Клерки» /

Дебютная картина режиссера Кевина Смита стала не только знаковой комедией поколения, но и отличным пособием о том, как пинать балду на рабочем месте. Поэтому если вы пока не готовы совершать трудовые подвиги, то эта картина для вас. В центре сюжета молодые приятели, один из которых работает в скромной бакалее, а другой — в не менее скромном видеопрокате где-то на окраинах Нью-Джерси. Они остроумно болтают о жизни и становятся очевидцами забавных и нелепых ситуаций с участием посетителей магазинов. Ну а компанию им на экране составляют местные драгдилеры Джей и Молчаливый Боб — именно эти персонажи станут впоследствии культовыми.

Кадры из фильма «Клерки» /

Черно-белую картину самоучка Кевин Смит снял буквально за копейки, взяв в качестве декораций супермаркет, в котором работал, и позвав друзей и знакомых на роли в фильме. Монтировали ленту, кстати, в соседнем видеопрокате. После премьеры фильма увидевший его консультант независимого кино организовал для режиссера встречу с тем самым Харви Вайнштейном, что стало весьма судьбоносным и для картины, и для карьеры Кевина Смита.

Несносные боссы (2011)

Кадры из фильма «Несносные боссы» /

Трудовые будни закадычных друзей Ника, Курта и Дэйла можно назвать ужасными: у одного начальник — тиран, у другого — некомпетентный сын экс-босса, а к третьему не на шутку пристает симпатичная, но переходящая все границы начальница. На грани нервного истощения (и изрядно выпив) троица решается на отчаянный план — буквально устранить надоевшее руководство. На помощь им приходит бывший преступник, а план кажется идеальным… Но ровно до того момента, как они начинают воплощать его в жизнь.

Кадры из фильма «Несносные боссы» /

Комедия положений с ярким звездным составом придется по вкусу и тем, кто не в восторге от своего начальства (получите порцию утешения), и тем, чей босс выглядит чуть ли не ангелом в сравнении с экранными. Кстати, у картины есть сиквел, так что забавный вечер можно будет с легкостью продлить.