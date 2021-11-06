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Галкин после обвинений в «унижении» украинского языка пошутил про плевки в душу
Шоу-бизнес
Галкин после обвинений в «унижении» украинского языка пошутил про плевки в душу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 6 ноября. Телеведущий Максим Галкин представил поклонникам новую пародию. Остроумный ролик, посвященный «плевкам в душу», был опубликован на фоне скандала после ТВ-шоу «Музыкалити».

Максим Галкин оказался в центре внимания после эфира шоу «Музыкалити». Журналисты издания «Обозреватель» обвинили звезду в попытке «унизить» украинский язык. Вскоре артист опубликовал в Instagram забавный ролик, в котором поделился ироничными рассуждениями на тему «плевков в душу».

«Твоя душа как сосуд. Если тебе плюнули в душу, значит сосуд был открыт, и тот, кто плюнул — искусный душеплеватель. Попросись к нему в ученики, научись плевать так же, как и он, и даже лучше. Тренируй свое мастерство день и ночь. День и ночь плюй людям в души, и тогда, кто бы ни плюнул тебе в душу, ты сможешь плюнуть в ответ», — в шутку отметил артист.

Поклонники пришли в восторг от ролика телеведущего. Некоторые фолловеры угадали в видео пародию на актера Валентина Гафта.

Ролик вышел вскоре после скандального выпуска и решения властей Украины внести артиста в черный список. СБУ признало Галкина персоной, угрожающей безопасности страны.

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