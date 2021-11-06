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Миллиардер Фридман перечислил риски быстрого отказа от газа
Экономика
Миллиардер Фридман перечислил риски быстрого отказа от газа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 6 ноября. Российский предприниматель и миллиардер Михаил Фридман указал на недостатки резкого отказа от газа. Его позицию приводит Forbes со ссылкой на публикацию Financial Times.

Бизнесмен рассказал, что замена газовой энергетики возобновляемыми источниками должна происходить постепенно. Альтернативные решения были бы опасными и безответственными. Он привел в пример нынешний энергетический кризис в Евросоюзе.

Фридман отметил, что газ сохранит свою роль на протяжении «десятков лет». Он предположил, что отрасль является недофинансированной из-за общественного давления. По мнению бизнесмена, это связано с широкой поддержкой декарбонизации.

Миллиардер ранее дал комментарийдля корреспондента ФАН по поводу публикации «Досье Пандоры». Предприниматель также рассказал о своих инвестиционных планах на Украине.

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