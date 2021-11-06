Матушка Сепфора предсказала возрождение православной веры в России

Москва, 6 ноября. Многие люди поверили в существование чудес благодаря Матушке Сепфоре. Одно из предсказаний о возрождении православной веры она адресовала России.

Матушка Сепфора увлекалась молитвами и пришла к Богу в самом детстве. В старости матушка потеряла зрение, однако это не помешало ей видеть происходящие вокруг события и смотреть в будущее. Она прожила до 101 года и одно из своих пророчеств Сепфора посвятила России.

«Если к власти после Ельцина придет не коммунист, то после него через два-три президента придет царь и возродит православную веру. И тогда сможет Россия пережить антихристовые времена, не примет на себя печать сына Сатаны и выстоит несмотря ни на что», — утверждала старица.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Матушка являлась очень уважаемым человеком в обществе, пишет «Слово и Дело». Ее посещали послушницы и монахини со всех уголков России. Современные последователи отмечают удивительные сходства ее предсказаний с реальными событиями.

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