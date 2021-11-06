Шугалей: связанный с террористами Аль-Мишри не вправе рассуждать о новой гражданской войне в Ливии

Санкт-Петербург, 6 ноября. Ливийский кризис в свое время достиг беспрецедентного уровня. Теперь государству предстоит тяжелый путь восстановления, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Так в интервью изданию iReactor социолог прокомментировал слова председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри. Чиновник ранее утверждал, что страна вновь рискует погрузиться в состояние гражданского конфликта. По его словам, ливийцы якобы не будут согласны с итогами парламентских и президентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Шугалей осудил Аль-Мишри за подобные высказывания. По его мнению, у связанного с террористами политика нет права давать такие прогнозы.

«В то время, когда Аль-Мишри, скажем так, был очень влиятельным политиком, я находился в тюрьме, в которой еще были четыре тысячи человек. Из них примерно полторы тысячи — иностранцы. Сейчас, рассуждая о том, что страна может погрузиться в какой-то хаос, надо, наверно, вспомнить о том, где она находилась до этого», — заметил ученый.

По его словам, если говорить о ситуации с правами человека, то «дальше падать Ливии было некуда». Все проблемы решались при помощи оружия. Теперь стране предстоит тяжелый путь восстановления, и Аль-Мишри не следует препятствовать этому процессу, сказал Шугалей.

Ранее Аль-Мишри также раскритиковал принятую парламентом законодательную основу для выборов. Глава ФЗНЦ объяснил такую позицию нежеланием перемен, которые будут направлены на борьбу с боевиками. Известно, что глава ВТС Ливии является сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.