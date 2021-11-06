Актер Иван Охлобыстин признался, почему аплодирует стоя артистке Оксане Фандере

Советская и российская актриса театра и кино Оксана Фандера сегодня празднует 54-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Иван Охлобыстин.

Собеседник поделился своими впечатлениями от работы с артисткой на съемках фильма «Соловей-Разбойник».

«Вне всяких сомнений, она — одна из самых ярких актрис последних десятилетий. Один из эталонов того, какой должна быть актриса, как должна работать на площадке и как вести себя в обычной жизни. Она не только профессионал, но и превосходный человек. Она прекрасная жена, замечательная мать. Все, кто с ней работал, отзываются о ней превосходно», — сказал кинорежиссер.

Кадр из фильма «Соловей-Райзбойник» /

Иван Охлобыстин также назвал одну из самых ярких, на его взгляд, отличительных черт Оксаны Фандеры.

«На меня большое впечатление произвела ее роль в фильме «Статский советник», где она играла [члена террористической организации «Боевая группа»] Иглу. Ее фраза: «Я просто хотела любить» — звучала так, что сжимала сердце. Она владеет техникой адаптации к образу. Переживает все на высоком уровне, но при этом нет психической аномалии с потерей личностного фактора. Ее ценят за то, что она умудряется и профессионально выступить, и сохранить личностное, очень глубокое женственное человеческое начало», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Пусть остается такой же, какой была всегда, а она всегда была прекрасна! Время не властно над ней. У нее все есть, она всего добилась своим трудом и правильной позицией. Долгой жизни, доброго здоровья, покоя в семье! Что касается художественной части, у нее все это есть. Аплодирую стоя!» — подытожил актер.

Ранее актриса Елена Проклова в беседе с ФАН поздравила с днем рождения актера Анатолия Васильева. По ее словам, с этим артистом приятно общаться как в быту, так и на съемочной площадке.