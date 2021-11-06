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Девять новых скриншотов ремастера GTA: The Trilogy появились в Сети

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 16:12
Общество
Девять новых скриншотов ремастера GTA: The Trilogy появились в Сети
Скриншот из игры «Grand Theft Auto: The Trilogy»

Москва, 6 ноября. Компания Rockstar представила новые кадры из предстоящего ремастера видеоигр GTA: The Trilogy. Часть скриншотов была обнаружена в онлайн-сервисе Amazon.

Ремастер Grand Theft Auto: The Trilogy готовится к премьере, которая запланирована на 11 ноября. Накануне компания Rockstar показала сразу девять новых скриншотов, которые разместила на двух площадках: пять кадров появились на Amazon и еще четыре — на странице каталога Microsoft Store.

Девять новых скриншотов ремастера GTA: The Trilogy появились в Сети
Скриншот игры «Grand Theft Auto: The Trilogy» /

Премьера игры состоится на нескольких платформах. Так, ремастер станет доступен для владельцев консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC в цифровом варианте. Физические носители появятся в магазинах с 7 декабря. Кроме того, Rockstar запланировал выход мобильных версий игры.

Компания также поделилась трейлером предстоящей премьеры. Минутный рекламный ролик переиздания появился на YouTube-канале культовой гейм-студии.

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видеоигры ремастер gta the trilogy
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