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МИД Франции подтвердил важность проведения президентских выборов в Ливии
Весь мир
МИД Франции подтвердил важность проведения президентских выборов в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 6 ноября. Министерство иностранных дел Франции сообщило, что организация избирательного процесса в Ливии, запланированного на 24 декабря, необходима для урегулирования политического кризиса и решения проблемы с безопасностью в стране.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, опубликованному накануне, проведение президентских и парламентских выборов важно для стабильности и национального примирения в североафриканском государстве. Это соответствует воле ливийского народа и закреплено в дорожной карте, принятой Форумом политического диалога и одобренной Советом Безопасности ООН.

Высшая национальная избирательная комиссия Ливии на днях объявила об утверждении даты начала регистрации кандидатов. Прием документов стартует завтра, 7 ноября.

МИД Франции приветствовал продвижение в подготовке к плебисциту. Ведомство ожидает заявлений о следующих шагах для проведения голосования и определения графика всеобщих выборов.

На будущей неделе Париж примет международную конференцию по Ливии. Мероприятие запланировано на 12 ноября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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