Бенгази, 6 ноября. Член Палаты представителей Ливии Саид Амгиб заявил, что группировки на западе страны стремятся сорвать политический процесс путем разжигания вооруженного конфликта. Об этом он рассказал в интервью эмиратскому изданию Al Ittihad.

По его словам, в настоящее время наблюдается мобилизация формирований, в том числе экстремистских. Финансирование идет из-за рубежа. Усилия направлены на провал президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

В ночь с 4 на 5 ноября в Аз-Завии произошли боестолкновения между местной бандой Мохаммеда Бахруна и боевиками из «Службы поддержания стабильности», которой руководит террорист Ганива аль-Кикли. Участники конфликта применили тяжелую артиллерию.

Саид Амгиб уверен, что группировки, разжигающие стычки в Триполи и других городах на западе страны, представляют собой большую опасность для будущего государства. Происходящее указывает на острую необходимость в своевременном проведении избирательного процесса.

На протяжении последних месяцев вооруженные формирования стремятся помешать декабрьским выборам путем эскалации ситуации на местах. Им в поддержку политические стороны, лояльные «Братьям-мусульманам» (организация, запрещенная в РФ), заявляют о невозможности плебисцита в нынешних условиях.

Nordic Monitor на днях опубликовал утечку документа, раскрывающего роль лидера ливийских ихванистов Али ас-Саллаби в подготовке боевиков и наемников за рубежом, а также их переброски в североафриканскую страну с целью разжигания конфликтов.