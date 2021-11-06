Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 16:56
16:53
Происшествия
Самолет рейса Уфа — Москва не смог своевременно подняться в небо из-за открытой двери
16:52
Общество
Кинотеатры и ночные клубы возобновят работу в Адыгее после 10 ноября
16:52
Общество
Письма королевы Елизаветы II и принца Чарльза выставят на продажу
16:51
Общество
Джигурда рассказал о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
16:49
Политика
Читатели The Telegraph указали на выход из-под контроля ситуации с мигрантами в Европе
16:48
Общество
Александр Стриженов назвал уход матери в монастырь осознанным решением
16:47
Общество
Власти Мордовии решили не продлевать период нерабочих дней в регионе
16:45
Общество
Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19
16:45
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России увеличилась в 17 раз за минувшие сутки
16:45
Украина
Политолог Корнилов предположил, зачем шеф ЦРУ Бернс приезжал в Москву
Все новости

Ливийский парламентарий заявил о планах группировок по срыву декабрьских выборов
Весь мир
Ливийский парламентарий заявил о планах группировок по срыву декабрьских выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Бенгази, 6 ноября. Член Палаты представителей Ливии Саид Амгиб заявил, что группировки на западе страны стремятся сорвать политический процесс путем разжигания вооруженного конфликта. Об этом он рассказал в интервью эмиратскому изданию Al Ittihad.

По его словам, в настоящее время наблюдается мобилизация формирований, в том числе экстремистских. Финансирование идет из-за рубежа. Усилия направлены на провал президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

В ночь с 4 на 5 ноября в Аз-Завии произошли боестолкновения между местной бандой Мохаммеда Бахруна и боевиками из «Службы поддержания стабильности», которой руководит террорист Ганива аль-Кикли. Участники конфликта применили тяжелую артиллерию.

Саид Амгиб уверен, что группировки, разжигающие стычки в Триполи и других городах на западе страны, представляют собой большую опасность для будущего государства. Происходящее указывает на острую необходимость в своевременном проведении избирательного процесса.

На протяжении последних месяцев вооруженные формирования стремятся помешать декабрьским выборам путем эскалации ситуации на местах. Им в поддержку политические стороны, лояльные «Братьям-мусульманам» (организация, запрещенная в РФ), заявляют о невозможности плебисцита в нынешних условиях.

Nordic Monitor на днях опубликовал утечку документа, раскрывающего роль лидера ливийских ихванистов Али ас-Саллаби в подготовке боевиков и наемников за рубежом, а также их переброски в североафриканскую страну с целью разжигания конфликтов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийский парламентарий заявил о планах группировок по срыву декабрьских выборов
выборы ливия аз-завия
Комментировать