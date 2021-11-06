Ереван и Баку готовятся к делимитации границы, США перезагружают политику в Закавказье

По мере приближения годовщины подписания трехстороннего соглашения по Карабаху между Арменией, Азербайджаном и Россией появляется все больше разговоров на тему делимитации границы. Эта тема на переговорах идет рука об руку с проектом регионального формата «3+3», который, по всей видимости, способен стать реальностью.

Политики готовятся подписывать заявления и соглашения

Параллельным курсом продолжают двигаться две инициативы, которые должны привести к существенным переменам в Закавказье.

По мере приближения годовщины подписания трехстороннего заявления по Карабаху вопрос определения порядка демаркации и делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном становится ребром.

Пока все идет к тому, что личной встречи между главами Армении, Азербайджана и России все-таки не состоится, а стороны 9 ноября либо подпишут «дорожную карту» с прописанными конкретными шагами, либо сделают некое заявление в этом направлении.

Всю неделю армянская сторона продолжала «слать сигналы», что позиции не согласованы и документ ожидать не стоит.

Министр территориального управления Армении Гнел Саносян сообщил, что нужно дождаться решения правовых вопросов. Он считает, что в конечном итоге делимитация и демаркация границ необходима и неизбежна, а если разграничение проведут по картам 20-х годов прошлого века, то Армения только выиграет от этого. Но вот примут ли их за основу, министр сказать затруднился.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян считает, что в ближайшее время пройдут новые встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана и будут созданы условия для полноценного возобновления мирного процесса. В пример он привел работу Минской группы ОБСЕ, благодаря активизации которой главы МИД двух стран встретились 23-24 сентября в Нью-Йорке.

В этих условиях в Министерстве иностранных дел России ведется активная работа по подготовке заявления по случаю годовщины прекращении огня в Нагорном Карабахе.

????#Захарова: Приближающаяся годовщина принятия Заявления от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта обсуждалась в телефонных разговорах С.В.Лаврова с мининдел Армении 1 ноября и мининдел Азербайджана 2 ноября. pic.twitter.com/rboTUyTW97 — МИД России ???????? (@MID_RF) November 3, 2021

Глава ведомства Сергей Лавров 1 и 2 ноября последовательно переговорил с коллегами из Армении и Азербайджана. Сообщается, что стороны «сверили часы» по вопросам снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, разблокирования всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.

Скорее всего, обсуждение касалось именно текста документа, проект которого попал в сеть. Большая часть тезисов сводится к констатации итогов годовой деятельности — сколько проведено встреч, передано пленных и карт минных полей и т.д.

Касательно «Зангезурского коридора» утверждается, что «все участники трехсторонней рабочей группы договорились, что все разблокируемые и вновь создаваемые транспортные маршруты будут функционировать на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, по территории которых они проходят».

Примечательно, что схожее заявление сделал заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук 5 ноября на встрече с Николом Пашиняном.

primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

О формате «3+3»

Политическая дискуссия на тему регионального формата «3+3» (Армения, Россия, Иран, Турция, Азербайджан и Грузия) гораздо сложнее и таит множество подводных камней. Наибольшую активность проявляют Россия и Турция, которые активнее всего поддерживают формат.

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушогу встретились 30 октября, обсудив в том числе и проблемы Южного Кавказа.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян даже имели разговор, в ходе которого обсуждался формат «3+3».

Эрдоган сообщил о разговоре Пашиняна и Алиева

Премьер Армении Никол Пашинян якобы имел беседу с Ильхамом Алиевым, в ходе которой был поднят вопрос о создании платформы «шести» в регионе. Об этом, как сообщает Новости…

Подробнее на https://t.co/WAJOzWW8EH pic.twitter.com/5OQ4sxnJ7g — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) November 2, 2021

«Мы сказали, что были там на прошлой неделе и в настоящий момент на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, а наш брат Ильхам Алиев хочет продолжить их. Он даже провел разговор с Пашиняном и сказал: «Давайте создадим платформу из шести стран» — Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия, а также Армения. Если они все согласны, мы создадим здесь платформу для мира», — отметил Эрдоган по возвращении из Рима после саммита G20.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что настало время перевести эти планы в практическую плоскость. Запуск формата «3+3» может способствовать развитию межгосударственных отношений, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона.

Перегруппировка американской дипломатии в Закавказье

Вся деятельность Вашингтона в регионе после второй карабахской войны если и не была равнодушной, то как минимум выглядела несколько отреченной.

Единственным заметным событием стало «обтекаемое» признание Джо Байденом геноцида армян, что имело сугубо антитурецкую направленность. Из тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ активность американского члена была самой низкой.

Теперь же в Госдепартаменте как будто определились с векторами развития — новый заместитель помощника госсекретаря Эрика Олсон с 2 ноября продолжает рабочую поездку по странам региона.

До 4 ноября она находилась в Ереване, где встретилась с послами США в Армении, Грузии и Азербайджане, а также с главным советником по переговорам по Кавказу Эндрю Шофером и заместителем директора вашингтонского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Александром Соколовским.

Кроме того, Олсон провела переговоры с Николом Пашиняном и вице-премьером Мгером Григоряном, обсудив гуманитарные вопросы, активизацию переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ и возвращение армянских пленных.

primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Примечательно, что активность началась уже после того, как перспектива появления регионального формата «3+3» стала осязаемой.

В этих условиях наиболее уязвимым элементом становится Грузия. 5 ноября Олсон встретилась премьер-министром Ираклием Гарибашвили, грузинский политик подчеркнул важность прочного партнерства между странами для общих интересов и евроатлантической безопасности. Но при этом в контексте значимости обеспечения мира и стабильности в регионе на встрече была подчеркнута важность Инициативы мирного соседства — нового мирного формата, предложенного премьером Грузии в ООН. Здесь вопрос заключается в том, сможет ли Тбилиси сохранить одновременно хорошие отношения и с Вашингтоном, который показывает готовность обеспечить безопасность, и с Анкарой, существенно нарастившей в последние годы влияние в стране.

Франция сменила сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Вместо Стефана Висконти, который был сопредседателем Минской группы с октября 2016 года, в должность вступил достаточно опытный дипломат Брис Рокфейль.

Պարոն Բրիս Ռոքֆոյը նշանակվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահ։



M. Brice ROQUEFEUIL est nommé coprésident???????? du Groupe de Minsk.



➡️https://t.co/wfy3gjroD2 pic.twitter.com/r4xKRFe3uH — France en Arménie (@AmbaFR_Armenie) November 4, 2021

Ранее Рокфейль был послом Франции в Узбекистане, до этого возглавлял дипмиссию Франции в Панаме и работал генконсулом в Рио-де-Жанейро. В начале и середине 2000-х Рокфейль являлся политическим советником в посольствах Франции в России и Турции.

Стоит напомнить, что РФ провела замену своего сопредседателя в июле, когда вместо Игорь Попова был назначен Игорь Ховаев. Таким образом, на своем месте остается пока только американец Эндрю Шофер.

Оперативная обстановка

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 30 октября созвал руководящий состав армии для совещания. На встрече была проанализирована ситуация на границе и на территории, где временно располагаются российские миротворцы, а также были отданы соответствующие поручения командирам воинских частей, расположенных в Карабахе.

Тем не менее обострения обстановки пока не предвидится — отмечаются только эпизодические обстрелы.

Федеральное агентство новостей /

Армянская сторона на неделе озвучила два факта.

По словам главы Мартунинского района Эдика Аванесяна, ВС Азербайджана 2 ноября произвели два выстрела в воздух недалеко от села Саргсашен.

В тот же день еще открывался беспорядочный огонь в направлении села Красный Базар, о чем сообщили командованию российских миротворческих сил.

Федеральное агентство новостей /

Таким образом, ни одна из сторон, несмотря на активные политические торги, пока не пытается искусственно создать напряженность в зоне конфликта, за исключением вбросов в информационном пространстве. Это косвенным образом показывает, что в ближайшем будущем могут быть достигнуты новые договоренности.

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