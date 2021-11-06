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Чикагская биржа переведет торги в облако Google
Экономика
Чикагская биржа переведет торги в облако Google
cloud.google.com  /  Google Cloud

Вашингтон, 6 ноября. Чикагская товарная биржа (CME) привлекла миллиард долларов инвестиций от компании Google. Корпорация выставила условие, что основные торговые системы биржи перейдут в облачное хранение компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

CME проводит торги по множеству категорий. Компания должна будет перенести все торговые системы в облако в следующем году. Это было основным условием, предложенным транснациональной корпорацией. Именно Google Cloud позже будет обеспечивать торги.

Чикагская товарная биржа стала в 2017 году первой платформой, которая запустила фьючерсы на биткоины. Теперь CME также торгует и фьючерсами на Ethereum. Помимо криптовалюты, площадка предоставляет доступ к валютам, энергоносителям, металлам, фондовым индексам и прочему.

Первый в истории ETF-фонд, основанный на биткоин-фьючерсах, ранее был представлен в США. Он использовал фьючерсы в биткоинах Чикагской товарной биржи CME Group.

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Все новости / Экономика / Чикагская биржа переведет торги в облако Google
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