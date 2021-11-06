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Никита Пресняков может покинуть шоу «Ледниковый период» в седьмом выпуске
Шоу-бизнес
Никита Пресняков может покинуть шоу «Ледниковый период» в седьмом выпуске
Первый канал  /  Prt scr / Ледниковый Период

Москва, 6 ноября. Внук примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой артист Никита Пресняков с партнершей Натальей Забияко могут покинуть «Ледниковый период» из-за невысоких оценок. Решение будет принято в седьмом выпуске проекта.

По результатам своего выступления участники получили неплохие оценки, их средний балл составил 11.82. Однако этого оказалось недостаточно для спокойного прохождения в следующий этап. По результатам выпуска Пресняков и Забияко заняли предпоследнее место, обогнав лишь актрису Аглаю Шиловскую, выступающую в паре с фигуристом Максимом Шабалиным, средний балл которых составляет 11,80.

Лидерами голосования стали фигуристка Татьяна Волосожар и актер фильма «Серебряные коньки» Федор Федотов, спортсменка Оксана Домнина и звезда «Движение вверх» Кирилл Зайцев, блогер Даня Милохин и его партнерша, чемпионка мира Евгения Медведева.

Никита Пресняков может покинуть шоу «Ледниковый период» в седьмом выпуске
Первый канал / Prt scr / Ледниковый Период

Судьба внука Пугачевой и его партнерши решится в седьмом выпуске. Всю неделю зрители телепроекта будут голосовать за своих любимых участников. Набравшая наибольшее количество голосов пара сможет продолжить выступать на ледовой арене Первого канала, а проигравшая попрощается с проектом.

Несмотря на провал в шестом выпуске, номер Преснякова и Забияко понравился судьям. Для выступления участники выбрали танго Роксаны из популярного мюзикла «Мулен руж». Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила надежду, что в скором времени участники смогут показывать наилучшие результаты, безоговорочно получая высший балл.

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Все новости / Шоу-бизнес / Никита Пресняков может покинуть шоу «Ледниковый период» в седьмом выпуске
первый канал ледниковый период пресняков
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