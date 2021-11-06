Жители Бурятии спасли застрявшую между гаражами собаку

Улан-Удэ, 6 ноября. Настоящую спасательную операцию развернули в столице Бурятии, чтобы достать животное из заточения между гаражами.

В Улан-Удэ собака случайно оказалась между гаражей на целых семь дней. Животное все это время провело без еды и движения, пока местные жители его не обнаружили. Они позвонили волонтерам, после чего собаку вытащили на свободу с помощью специальной петли, рассказали в аккаунте фонда «Собака счастья» в соцсетях.

«Девочка, здоровая и очень красивая», — рассказали волонтеры.

Отмечается, что животное было сильно измучено таким заточением. Оказавшись на свободе, она была перепугана и недоверчиво озиралась на волонтеров. После чего животное жадно набросилось на корм. Сейчас дворняге ищут хозяев, чтобы ей не пришлось снова возвращаться на улицу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле спасатели освободили застрявшую в заборе собаку. Местные жительницы случайно обнаружили пса, попавшего в беду и обратились в экстренную службу.