Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 16:55
16:53
Происшествия
Самолет рейса Уфа — Москва не смог своевременно подняться в небо из-за открытой двери
16:52
Общество
Кинотеатры и ночные клубы возобновят работу в Адыгее после 10 ноября
16:52
Общество
Письма королевы Елизаветы II и принца Чарльза выставят на продажу
16:51
Общество
Джигурда рассказал о величии украинского языка и таланте юмориста Галкина
16:49
Политика
Читатели The Telegraph указали на выход из-под контроля ситуации с мигрантами в Европе
16:48
Общество
Александр Стриженов назвал уход матери в монастырь осознанным решением
16:47
Общество
Власти Мордовии решили не продлевать период нерабочих дней в регионе
16:45
Общество
Бывший премьер Украины Ефим Звягильский умер от COVID-19
16:45
Происшествия
Площадь лесных пожаров в России увеличилась в 17 раз за минувшие сутки
16:45
Украина
Политолог Корнилов предположил, зачем шеф ЦРУ Бернс приезжал в Москву
Все новости

В России зафиксировали всплеск спроса на новостройки

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 15:56
Экономика
В России зафиксировали всплеск спроса на новостройки
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Спрос на жилье в российских новостройках в период нерабочих дней вырос почти на 40%, а на «вторичку» — на 12%, передают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

В федеральной компании «Этажи» отметили, что покупатели, которые определились с выбором квартир, поспешили заключить предварительный договор до введения ограничительных мер. Резкий рост спроса связан, в первую очередь, с повышением ключевой ставки со стороны Центробанка.

На желания россиян могли повлиять опасения от снижения доходов, инфляционных процессов и ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Многие решили вложить имеющиеся сбережения в надежные активы, чтобы в дальнейшем получать стабильный доход, пишет INFOX.

Резкий рост спроса отразился в том числе и на увеличении стоимости жилья. В перспективе ценник продолжит расти до конца текущего года. Если правительство не примет решение продлить «локдаун», первичный рынок подорожает на 5%. Такая тенденция наблюдается практически по всей стране — цены, как ожидается, увеличатся на 3-5%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В России зафиксировали всплеск спроса на новостройки
россия нерабочие дни цены на квартиры первичное жилье
Комментировать