В России зафиксировали всплеск спроса на новостройки

Москва, 6 ноября. Спрос на жилье в российских новостройках в период нерабочих дней вырос почти на 40%, а на «вторичку» — на 12%, передают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

В федеральной компании «Этажи» отметили, что покупатели, которые определились с выбором квартир, поспешили заключить предварительный договор до введения ограничительных мер. Резкий рост спроса связан, в первую очередь, с повышением ключевой ставки со стороны Центробанка.

На желания россиян могли повлиять опасения от снижения доходов, инфляционных процессов и ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Многие решили вложить имеющиеся сбережения в надежные активы, чтобы в дальнейшем получать стабильный доход, пишет INFOX.

Резкий рост спроса отразился в том числе и на увеличении стоимости жилья. В перспективе ценник продолжит расти до конца текущего года. Если правительство не примет решение продлить «локдаун», первичный рынок подорожает на 5%. Такая тенденция наблюдается практически по всей стране — цены, как ожидается, увеличатся на 3-5%.