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Украина не будет требовать экстрадиции Саакашвили из-за отсутствия уголовного дела
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Политика
Украина не будет требовать экстрадиции Саакашвили из-за отсутствия уголовного дела
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 ноября. Минюст Украины не рассматривает вопрос экстрадиции главы исполнительного комитета национального совета реформ страны, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщили в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, в отношении политика на Украине нет уголовного дела или приговора суда. Выдача лица государству может происходить исключительно в случае, если это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

«Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сторонникам, находясь за решеткой. Он опубликовал письмо с обещанием «не умереть назло врагам».

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